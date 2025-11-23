Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист Свечников готов покинуть "Каролину", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:52 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/svechnikov-2056889965.html
Хоккеист Свечников готов покинуть "Каролину", пишут СМИ
Хоккеист Свечников готов покинуть "Каролину", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Хоккеист Свечников готов покинуть "Каролину", пишут СМИ
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников недоволен количеством игрового времени и готов покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) при... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T08:52:00+03:00
2025-11-23T08:52:00+03:00
хоккей
спорт
андрей свечников
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848047840_1:0:2568:1444_1920x0_80_0_0_ef5e04684796578977cd3e500c46c550.png
/20250219/khokkey-2000075015.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848047840_559:0:2484:1444_1920x0_80_0_0_b643904821b360b6c1a893533d4d1ec8.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей свечников, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Свечников, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хоккеист Свечников готов покинуть "Каролину", пишут СМИ

Sportsnet: Свечников может покинуть "Каролину" при первой возможности

© Фото : nhl.com/hurricanesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : nhl.com/hurricanes
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников недоволен количеством игрового времени и готов покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) при первой возможности, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet.
По информации источника, 25-летний россиянин недоволен своим положением в команде. Сообщается, что в случае, если "Каролина" захочет его обменять в другой клуб, он не будет расстроен.
Свечников в текущем сезоне сыграл за "Каролину" 21 матч и набрал 12 очков (7 голов + 5 результативных передач). Его команда лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в своем активе 30 баллов.
Свечников был выбран под общим вторым номером на драфте НХЛ 2018 года. Всего в его активе 499 матчей в НХЛ и 376 очков (158+218).
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Врезал американцу, нокаутировал россиянина: все драки Овечкина в НХЛ
19 февраля, 11:25
 
ХоккейСпортАндрей СвечниковКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала