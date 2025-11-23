https://ria.ru/20251123/svechnikov-2056889965.html
Хоккеист Свечников готов покинуть "Каролину", пишут СМИ
Хоккеист Свечников готов покинуть "Каролину", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Хоккеист Свечников готов покинуть "Каролину", пишут СМИ
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников недоволен количеством игрового времени и готов покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) при... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T08:52:00+03:00
2025-11-23T08:52:00+03:00
2025-11-23T08:52:00+03:00
хоккей
спорт
андрей свечников
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848047840_1:0:2568:1444_1920x0_80_0_0_ef5e04684796578977cd3e500c46c550.png
/20250219/khokkey-2000075015.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848047840_559:0:2484:1444_1920x0_80_0_0_b643904821b360b6c1a893533d4d1ec8.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андрей свечников, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Свечников, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хоккеист Свечников готов покинуть "Каролину", пишут СМИ
Sportsnet: Свечников может покинуть "Каролину" при первой возможности