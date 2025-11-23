Хоккеист Свечников готов покинуть "Каролину", пишут СМИ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников недоволен количеством игрового времени и готов покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) при первой возможности, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet.

По информации источника, 25-летний россиянин недоволен своим положением в команде. Сообщается, что в случае, если "Каролина" захочет его обменять в другой клуб, он не будет расстроен.