Страны G20 договорились искоренять насилие к женщинам
Страны G20 договорились искоренять насилие к женщинам - РИА Новости, 23.11.2025
Страны G20 договорились искоренять насилие к женщинам
Страны-участницы саммита G20 осуждают все формы дискриминации в отношении женщин и обязуются принять меры для искоренения всех форм насилия к ним, следует из... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T13:36:00+03:00
2025-11-23T13:36:00+03:00
2025-11-23T13:36:00+03:00
Страны G20 договорились искоренять насилие к женщинам
Страны G20 осудили все формы дискриминации в отношении женщин
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны-участницы саммита G20 осуждают все формы дискриминации в отношении женщин и обязуются принять меры для искоренения всех форм насилия к ним, следует из декларации лидеров Южно-Африканского саммита "Группы двадцати".
"Мы осуждаем все формы дискриминации в отношении женщин и девочек и подтверждаем наше обязательство искоренить гендерное насилие, включая убийство женщин и девочек по гендерному признаку. В этих целях мы обязуемся принять незамедлительные меры для искоренения всех форм насилия, включая сексуальное насилие и домогательства в отношении всех женщин и девочек, и насилие, которое происходит в общественной и частной жизни, в онлайн- и в офлайн-средах", - говорится в документе.
Участники саммита также выразили приверженность расширению прав и возможностей женщин и устранению всех социальных и экономических барьеров на пути к гендерному равенству, поддержали возглавляемую женщинами работу в области развития.
Кроме того, стороны договорились взять на себя обязательство существенно увеличить объем инвестиций и усилить меры социальной защиты в сфере ухода и поддержки и принять меры по преодолению стереотипов.
"Мы привержены осуществлению реформ для обеспечения женщин полным и равным доступом к экономическим ресурсам, а также правами на них, доступом к финансированию и рынкам в целях поддержки женского предпринимательства и компаний и кооперативов, возглавляемых женщинами", - уточняется в декларации.