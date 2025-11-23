Рейтинг@Mail.ru
Страны G20 договорились искоренять насилие к женщинам - РИА Новости, 23.11.2025
13:36 23.11.2025
Страны G20 договорились искоренять насилие к женщинам
2025-11-23T13:36:00+03:00
2025-11-23T13:36:00+03:00
в мире, большая двадцатка
В мире, Большая двадцатка
© AP Photo / Themba HadebeМедиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка
Медиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
Медиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны-участницы саммита G20 осуждают все формы дискриминации в отношении женщин и обязуются принять меры для искоренения всех форм насилия к ним, следует из декларации лидеров Южно-Африканского саммита "Группы двадцати".
"Мы осуждаем все формы дискриминации в отношении женщин и девочек и подтверждаем наше обязательство искоренить гендерное насилие, включая убийство женщин и девочек по гендерному признаку. В этих целях мы обязуемся принять незамедлительные меры для искоренения всех форм насилия, включая сексуальное насилие и домогательства в отношении всех женщин и девочек, и насилие, которое происходит в общественной и частной жизни, в онлайн- и в офлайн-средах", - говорится в документе.
Женщина - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Исследование показало, сколькими российскими компаниями руководят женщины
Вчера, 09:12
Участники саммита также выразили приверженность расширению прав и возможностей женщин и устранению всех социальных и экономических барьеров на пути к гендерному равенству, поддержали возглавляемую женщинами работу в области развития.
Кроме того, стороны договорились взять на себя обязательство существенно увеличить объем инвестиций и усилить меры социальной защиты в сфере ухода и поддержки и принять меры по преодолению стереотипов.
"Мы привержены осуществлению реформ для обеспечения женщин полным и равным доступом к экономическим ресурсам, а также правами на них, доступом к финансированию и рынкам в целях поддержки женского предпринимательства и компаний и кооперативов, возглавляемых женщинами", - уточняется в декларации.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Си Цзиньпин призвал усилить защиту женщин в зонах конфликтов
13 октября, 06:20
 
В миреБольшая двадцатка
 
 
