Страны G20 договорились искоренять насилие к женщинам

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны-участницы саммита G20 осуждают все формы дискриминации в отношении женщин и обязуются принять меры для искоренения всех форм насилия к ним, следует из декларации лидеров Южно-Африканского саммита "Группы двадцати".

"Мы осуждаем все формы дискриминации в отношении женщин и девочек и подтверждаем наше обязательство искоренить гендерное насилие, включая убийство женщин и девочек по гендерному признаку. В этих целях мы обязуемся принять незамедлительные меры для искоренения всех форм насилия, включая сексуальное насилие и домогательства в отношении всех женщин и девочек, и насилие, которое происходит в общественной и частной жизни, в онлайн- и в офлайн-средах", - говорится в документе.

Участники саммита также выразили приверженность расширению прав и возможностей женщин и устранению всех социальных и экономических барьеров на пути к гендерному равенству, поддержали возглавляемую женщинами работу в области развития.

Кроме того, стороны договорились взять на себя обязательство существенно увеличить объем инвестиций и усилить меры социальной защиты в сфере ухода и поддержки и принять меры по преодолению стереотипов.