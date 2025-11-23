Страны G20 договорились развивать международное сотрудничество по ИИ

Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото

Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР

© AP Photo / Thomas Mukoya Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны G20 договорились продвигать международное сотрудничество, чтобы раскрыть потенциал искусственного интеллекта, справедливо распределить его преимущества, сообщается в совместной декларации участников, принятой на саммите G20 в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Мы будем работать в интересах продвижения международного сотрудничества и дальнейших дискуссий с тем, чтобы полностью раскрыть потенциал ИИ, справедливо распределить преимущества от этого и смягчить риски, признавая необходимость учета в полной мере мнения развитых и развивающихся стран", - говорится в тексте документа.