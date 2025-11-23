Рейтинг@Mail.ru
Страны G20 договорились развивать международное сотрудничество по ИИ - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/strana-2056917024.html
Страны G20 договорились развивать международное сотрудничество по ИИ
Страны G20 договорились развивать международное сотрудничество по ИИ - РИА Новости, 23.11.2025
Страны G20 договорились развивать международное сотрудничество по ИИ
Страны G20 договорились продвигать международное сотрудничество, чтобы раскрыть потенциал искусственного интеллекта, справедливо распределить его преимущества,... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T13:26:00+03:00
2025-11-23T13:26:00+03:00
технологии
йоханнесбург
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bb8c2933b62184e2b0df0a8cd6b1bb3.jpg
https://ria.ru/20251122/perevodchik-2056777099.html
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_12af6f0b6ce32ca9b317a986e94d01c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, йоханнесбург, большая двадцатка
Технологии, Йоханнесбург, Большая двадцатка
Страны G20 договорились развивать международное сотрудничество по ИИ

Страны G20 договорились развивать сотрудничество для раскрытия потенциала ИИ

© AP Photo / Thomas MukoyaЛидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Thomas Mukoya
Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны G20 договорились продвигать международное сотрудничество, чтобы раскрыть потенциал искусственного интеллекта, справедливо распределить его преимущества, сообщается в совместной декларации участников, принятой на саммите G20 в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
"Мы будем работать в интересах продвижения международного сотрудничества и дальнейших дискуссий с тем, чтобы полностью раскрыть потенциал ИИ, справедливо распределить преимущества от этого и смягчить риски, признавая необходимость учета в полной мере мнения развитых и развивающихся стран", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что для обеспечения защищенного, безопасного и надежного процесса разработки, внедрения и использования ИИ необходимо заниматься решением вопросов защиты прав человека, обеспечения прозрачности и объяснимости, справедливости, подотчетности, регулирования, безопасности, надлежащего контроля со стороны человека, этики, борьбы с предубеждениями, конфиденциальности, защиты данных и управления ими.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Переводчик-синхронист оценил вероятность замены его профессии ИИ
Вчера, 11:53
 
ТехнологииЙоханнесбургБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала