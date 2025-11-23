https://ria.ru/20251123/strana-2056917024.html
Страны G20 договорились развивать международное сотрудничество по ИИ
Страны G20 договорились развивать международное сотрудничество по ИИ - РИА Новости, 23.11.2025
Страны G20 договорились развивать международное сотрудничество по ИИ
Страны G20 договорились продвигать международное сотрудничество, чтобы раскрыть потенциал искусственного интеллекта, справедливо распределить его преимущества,... РИА Новости, 23.11.2025
Страны G20 договорились развивать международное сотрудничество по ИИ
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны G20 договорились продвигать международное сотрудничество, чтобы раскрыть потенциал искусственного интеллекта, справедливо распределить его преимущества, сообщается в совместной декларации участников, принятой на саммите G20 в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
"Мы будем работать в интересах продвижения международного сотрудничества и дальнейших дискуссий с тем, чтобы полностью раскрыть потенциал ИИ, справедливо распределить преимущества от этого и смягчить риски, признавая необходимость учета в полной мере мнения развитых и развивающихся стран", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что для обеспечения защищенного, безопасного и надежного процесса разработки, внедрения и использования ИИ необходимо заниматься решением вопросов защиты прав человека, обеспечения прозрачности и объяснимости, справедливости, подотчетности, регулирования, безопасности, надлежащего контроля со стороны человека, этики, борьбы с предубеждениями, конфиденциальности, защиты данных и управления ими.