https://ria.ru/20251123/ssha-2057007712.html
США планируют согласовать план по Украине как можно быстрее, заявил Рубио
США планируют согласовать план по Украине как можно быстрее, заявил Рубио - РИА Новости, 24.11.2025
США планируют согласовать план по Украине как можно быстрее, заявил Рубио
США рассчитывают на согласование плана по мирному урегулированию на Украине "как можно скорее", заявил госсекретарь США Марко Рубио, добавив, что настроен... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-23T23:11:00+03:00
2025-11-23T23:11:00+03:00
2025-11-24T10:43:00+03:00
в мире
сша
украина
европа
марко рубио
россия
владимир путин
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057069187_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_aa3cba91bd387ec032d09ebf358bf18a.jpg
https://ria.ru/20251123/ssha-2057001961.html
https://ria.ru/20251123/ssha-2057006899.html
сша
украина
европа
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057069187_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_eddd7bf6de5e43374ed7d5a1f6a258ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, европа, марко рубио, россия, владимир путин, киев, санкции в отношении россии, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Европа, Марко Рубио, Россия, Владимир Путин, Киев, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков
США планируют согласовать план по Украине как можно быстрее, заявил Рубио
Рубио: США рассчитывают согласовать план по Украине как можно скорее
ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. США рассчитывают на согласование плана по мирному урегулированию на Украине "как можно скорее", заявил госсекретарь США Марко Рубио, добавив, что настроен оптимистично.
"Мы хотим согласовать это как можно скорее… У нас произошел большой прогресс, мы продвинулись вперед, поэтому я настроен оптимистично в том, что решим это в кратчайшие сроки, очень скоро", - сказал Рубио
на пресс-конференции по итогам переговоров по украинскому урегулированию с представителями Европы
и Киева
.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.