Рейтинг@Mail.ru
Участники переговоров в Женеве все еще не решили все вопросы, заявил Рубио - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 23.11.2025 (обновлено: 10:40 24.11.2025)
https://ria.ru/20251123/ssha-2057005349.html
Участники переговоров в Женеве все еще не решили все вопросы, заявил Рубио
Участники переговоров в Женеве все еще не решили все вопросы, заявил Рубио - РИА Новости, 24.11.2025
Участники переговоров в Женеве все еще не решили все вопросы, заявил Рубио
Участникам переговоров в Женеве по урегулированию украинского конфликта необходимо решить еще пару вопросов, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-23T22:55:00+03:00
2025-11-24T10:40:00+03:00
в мире
женева (город)
сша
европа
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057067043_0:704:2389:2048_1920x0_80_0_0_3c62a151abd838c46abca5a7efdd5442.jpg
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056998922.html
женева (город)
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057067043_0:251:2396:2048_1920x0_80_0_0_fd15f5169e4f27caa4a5efec328dd228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), сша, европа, марко рубио
В мире, Женева (город), США, Европа, Марко Рубио
Участники переговоров в Женеве все еще не решили все вопросы, заявил Рубио

Рубио: участникам переговоров в Женеве необходимо решить еще пару вопросов

© Getty Images / Anadolu/Muhammet Ikbal ArslanГосударственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Muhammet Ikbal Arslan
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Участникам переговоров в Женеве по урегулированию украинского конфликта необходимо решить еще пару вопросов, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио.
"Теперь, как и в случае с любым другим финальным соглашением, его нужно будет согласовать на уровне президентов. Есть пара вопросов, над которыми мы должны продолжить работу", - сказал Рубио на пресс-конференции по итогам переговоров по украинскому урегулированию с представителями Европы и Киева.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
США обвинили Киев в сливе американским СМИ негатива о плане урегулирования
Вчера, 22:08
 
В миреЖенева (город)СШАЕвропаМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала