США добиваются от Киева публично принять за основу их план, пишет Bloomberg - РИА Новости, 23.11.2025
20:04 23.11.2025 (обновлено: 20:06 23.11.2025)
США добиваются от Киева публично принять за основу их план, пишет Bloomberg
в мире
россия
киев
сша
дмитрий песков
владимир путин
россия
киев
сша
в мире, россия, киев, сша, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Киев, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США подталкивают Украину принять условия их плана по урегулированию в качестве основы для переговоров и добиваются от Киева заявления на этот счёт, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Чиновники США подталкивают Украину принять условия предложения из 28 пунктов... в качестве основы для переговоров и хотят, чтобы Киев выступил с заявлением на этот счёт", - говорится в сообщении.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
США и Украина добились прогресса по мирному плану, пишет Axios
19:23
Кроме того, по информации источников агентства, США выступают против совместной встречи с представителями Украины и Европы по вопросу урегулирования на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Сийярто объяснил, почему Украина обязана принять мирный план США
17:22
 
