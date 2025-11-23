https://ria.ru/20251123/ssha-2056979840.html
Соглашение США и Украины помогает Киеву воевать, заявил Бессент
Соглашение США и Украины помогает Киеву воевать, заявил Бессент
Действующее соглашение об экономическом сотрудничестве США и Украины позволяет Киеву финансировать собственный военный сектор, заявил в воскресенье американский РИА Новости, 23.11.2025
Соглашение США и Украины помогает Киеву воевать, заявил Бессент
