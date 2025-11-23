Рейтинг@Mail.ru
Соглашение США и Украины помогает Киеву воевать, заявил Бессент
19:26 23.11.2025 (обновлено: 19:45 23.11.2025)
Соглашение США и Украины помогает Киеву воевать, заявил Бессент
Действующее соглашение об экономическом сотрудничестве США и Украины позволяет Киеву финансировать собственный военный сектор, заявил в воскресенье американский РИА Новости, 23.11.2025
Соглашение США и Украины помогает Киеву воевать, заявил Бессент

Бессент: экономическое соглашение США и Украины финансирует военный сектор Киева

ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Действующее соглашение об экономическом сотрудничестве США и Украины позволяет Киеву финансировать собственный военный сектор, заявил в воскресенье американский министр финансов Скотт Бессент.
"Данное соглашение даже финансирует военные планы для... военного сектора Украины", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
Американский чиновник добавил, что соглашение является ключевым элементом всей украинской экономики, отметив, что изначально против сделки выступал Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Украина приняла план США как основу для переговоров, пишет FT
