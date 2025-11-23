https://ria.ru/20251123/ssha-2056978520.html
Глава Минфина США исключил вероятность рецессии в 2026 году
Глава Минфина США исключил вероятность рецессии в 2026 году - РИА Новости, 23.11.2025
Глава Минфина США исключил вероятность рецессии в 2026 году
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что не ожидает спада экономики в следующем году. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T19:07:00+03:00
2025-11-23T19:07:00+03:00
2025-11-23T19:10:00+03:00
в мире
сша
скотт бессент
дональд трамп
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1920x0_80_0_0_96e6eac594a84c0659a07564b084fa7d.jpg
https://ria.ru/20251123/ssha-2056978021.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_304:0:5175:3653_1920x0_80_0_0_95ffc088e56ec1de070b3d6822e37db2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, скотт бессент, дональд трамп, министерство финансов сша
В мире, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Министерство финансов США
Глава Минфина США исключил вероятность рецессии в 2026 году
Глава Минфина США Бессент заявил, что не ожидает спада экономики в 2026 году