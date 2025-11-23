Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США исключил вероятность рецессии в 2026 году - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 23.11.2025 (обновлено: 19:10 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/ssha-2056978520.html
Глава Минфина США исключил вероятность рецессии в 2026 году
Глава Минфина США исключил вероятность рецессии в 2026 году - РИА Новости, 23.11.2025
Глава Минфина США исключил вероятность рецессии в 2026 году
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что не ожидает спада экономики в следующем году. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T19:07:00+03:00
2025-11-23T19:10:00+03:00
в мире
сша
скотт бессент
дональд трамп
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1920x0_80_0_0_96e6eac594a84c0659a07564b084fa7d.jpg
https://ria.ru/20251123/ssha-2056978021.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_304:0:5175:3653_1920x0_80_0_0_95ffc088e56ec1de070b3d6822e37db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, скотт бессент, дональд трамп, министерство финансов сша
В мире, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Министерство финансов США
Глава Минфина США исключил вероятность рецессии в 2026 году

Глава Минфина США Бессент заявил, что не ожидает спада экономики в 2026 году

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что не ожидает спада экономики в следующем году.
«

"Я в высокой степени уверенности насчет 2026 года", - сказал Бессент в интервью NBC News.

По его словам, экономика почувствует пользу от внутренней и внешней политики президента Дональда Трампа.
В середине ноября закончился самый длительный в истории США перерыв в работе правительства из-за отсутствия согласованного бюджета, который продлился 43 дня.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Глава Минфина США назвал европейские санкции против России провальными
19:03
 
В миреСШАСкотт БессентДональд ТрампМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала