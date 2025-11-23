https://ria.ru/20251123/ssha-2056978021.html
Глава Минфина США назвал европейские санкции против России провальными
Глава Минфина США назвал европейские санкции против России провальными
Глава минфина США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что считает европейские санкции против России "провальными". РИА Новости, 23.11.2025
Глава Минфина США назвал европейские санкции против России провальными
