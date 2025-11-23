Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США назвал европейские санкции против России провальными - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 23.11.2025 (обновлено: 19:23 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/ssha-2056978021.html
Глава Минфина США назвал европейские санкции против России провальными
Глава Минфина США назвал европейские санкции против России провальными - РИА Новости, 23.11.2025
Глава Минфина США назвал европейские санкции против России провальными
Глава минфина США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что считает европейские санкции против России "провальными". РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T19:03:00+03:00
2025-11-23T19:23:00+03:00
в мире
россия
скотт бессент
министерство финансов сша
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004868291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a2dd762d91956663f0362996953bdd1.jpg
https://ria.ru/20251022/ssha-2049946071.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004868291_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_7efe914e73b86ce70a4de614cf85f05f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, скотт бессент, министерство финансов сша, nbc
В мире, Россия, Скотт Бессент, Министерство финансов США, NBC
Глава Минфина США назвал европейские санкции против России провальными

Глава Минфина США Бессент назвал санкции ЕС против России провальными

© AP Photo / Evan VucciМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что считает европейские санкции против России "провальными".
"Вот есть европейцы. Европейцы говорят мне: "О, мы принимаем 19-й пакет санкций". По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
Глава минфина США также обвинил европейцев в финансировании России через закупки нефти из РФ.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
США анонсировали значительное усиление санкций против России
22 октября, 22:38
 
В миреРоссияСкотт БессентМинистерство финансов СШАNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала