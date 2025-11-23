https://ria.ru/20251123/ssha-2056972282.html
Позиция США относительно плана по Украине часто меняется, сообщает FT
2025-11-23T18:17:00+03:00
2025-11-23T18:17:00+03:00
2025-11-23T18:19:00+03:00
россия
сша
киев
Позиция США относительно плана по Украине часто меняется, сообщает FT
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Западный чиновник, комментируя позицию США относительно их плана по Украине, заявил, что она неопределенная, ситуация меняется каждый час, пишет газета
Financial Times.
"Один западный чиновник сказал о позиции США
: существует много неопределенности... Ситуация меняется с каждым часом", - говорится в публикации.
По данным еще одного источника издания, план США - "живой документ", и Вашингтон рассмотрит мнения европейцев и украинцев.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.