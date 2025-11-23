Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, пишет Axios

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, но Вашингтон знал "за несколько дней" о планах Израиля усилить удары в Ливане, сообщил журналист портала Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, но Вашингтон знал "за несколько дней" о планах Израиля усилить удары в Ливане, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В воскресенье армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по Бейруту . Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что целью израильской воскресной атаки в Бейруте был начальник генштаба движения " Хезболлах ", который руководил усилиями по наращиванию сил группировки.

"Израиль не уведомил нас заранее об ударе. Нас проинформировали сразу после нанесения удара", - приводит журналист в соцсети Х слова одного из чиновников.

Другой чиновник заявил журналисту, что США знали за несколько дней, что Израиль планирует усилить свои удары в Ливане , но не знали заранее время, место и цель удара.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 330 человек, более 680 получили ранения.