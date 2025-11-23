Рейтинг@Mail.ru
Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, пишет Axios - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/ssha-2056956887.html
Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, пишет Axios
Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, пишет Axios - РИА Новости, 23.11.2025
Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, пишет Axios
Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, но Вашингтон знал "за несколько дней" о планах Израиля усилить удары в Ливане, сообщил журналист портала... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T17:13:00+03:00
2025-11-23T17:13:00+03:00
в мире
израиль
ливан
бейрут
биньямин нетаньяху
хезболла
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056957602_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_3839fba4d059e507d5150cc529db4044.jpg
https://ria.ru/20251121/izrail-2056521833.html
израиль
ливан
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056957602_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_5f6ef9a9e5774c48341fdf3b8165d260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, бейрут, биньямин нетаньяху, хезболла, оон
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ООН
Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, пишет Axios

Axios: Израиль не уведомил США заранее об ударе по Бейруту

© AP Photo / Bilal HusseinНа месте израильского авиаудара по жилому дому в южном пригороде Бейрута
На месте израильского авиаудара по жилому дому в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
На месте израильского авиаудара по жилому дому в южном пригороде Бейрута
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, но Вашингтон знал "за несколько дней" о планах Израиля усилить удары в Ливане, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванных американских чиновников.
В воскресенье армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по Бейруту. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что целью израильской воскресной атаки в Бейруте был начальник генштаба движения "Хезболлах", который руководил усилиями по наращиванию сил группировки.
"Израиль не уведомил нас заранее об ударе. Нас проинформировали сразу после нанесения удара", - приводит журналист в соцсети Х слова одного из чиновников.
Другой чиновник заявил журналисту, что США знали за несколько дней, что Израиль планирует усилить свои удары в Ливане, но не знали заранее время, место и цель удара.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 330 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Израиль намерен экспроприировать часть территорий Себастии, пишут СМИ
21 ноября, 10:28
 
В миреИзраильЛиванБейрутБиньямин НетаньяхуХезболлаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала