Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, пишет Axios
Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, пишет Axios - РИА Новости, 23.11.2025
Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, пишет Axios
Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, но Вашингтон знал "за несколько дней" о планах Израиля усилить удары в Ливане, сообщил журналист портала... РИА Новости, 23.11.2025
https://ria.ru/20251121/izrail-2056521833.html
израиль
ливан
бейрут
Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, пишет Axios
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, но Вашингтон знал "за несколько дней" о планах Израиля усилить удары в Ливане, сообщил журналист портала Axios
Барак Равид со ссылкой на неназванных американских чиновников.
В воскресенье армия обороны Израиля
сообщила о нанесении удара по Бейруту
. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху
сообщил, что целью израильской воскресной атаки в Бейруте был начальник генштаба движения "Хезболлах
", который руководил усилиями по наращиванию сил группировки.
"Израиль не уведомил нас заранее об ударе. Нас проинформировали сразу после нанесения удара", - приводит журналист в соцсети Х слова одного из чиновников.
Другой чиновник заявил журналисту, что США
знали за несколько дней, что Израиль планирует усилить свои удары в Ливане
, но не знали заранее время, место и цель удара.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 330 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.