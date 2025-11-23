Созданный Маском DOGE фактически прекратил работу, сообщает Reuters

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE), который был создан в январе по инициативе американского предпринимателя Илона Маска, фактически прекратил работу, его функционал частично взяло на себя управление кадровой службы США (OPM), передает агентство Reuters со ссылкой на директора управления Скотта Купора.
"Его не существует", - заявил Купор, отвечая на вопрос агентства о статусе DOGE.
Рейтер со ссылкой на слова Купора и документы отмечает, что функционал DOGE был частично передан управлению кадровой службы США. Департамент фактически прекратил свою работу за восемь месяцев до окончания его мандата. Он больше не "централизованная организация", отметил Купор.
По словам Купора, отменена заморозка, ранее распространявшаяся на найм сотрудников в правительство США, а "цели в сокращениях больше нет".
Ранее издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что DOGE утратил прямой контроль за рассмотрением заявок на выделение властями грантов. В то же время в Белом доме прокомментировали изменения словами о том, что персонал DOGE был встроен в ряды каждого федерального ведомства, и таким образом продолжит участвовать в рассмотрении и утверждении выделяемых грантов.
Кроме того, телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники ведомства, которое ранее возглавлял бизнесмен Илон Маск, опасаются политически мотивированных расследований, а также проблем с будущим трудоустройством на фоне ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом.
Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
