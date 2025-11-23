Рейтинг@Mail.ru
Да Силва заявил, что его беспокоит военное присутствие США в Карибском море
15:27 23.11.2025 (обновлено: 16:46 23.11.2025)
Да Силва заявил, что его беспокоит военное присутствие США в Карибском море
в мире
сша
карибское море
бразилия
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
в мире, сша, карибское море, бразилия, дональд трамп, луис инасиу лула да силва
В мире, США, Карибское море, Бразилия, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва
Да Силва заявил, что его беспокоит военное присутствие США в Карибском море

Да Силва хочет обсудить с Трампом присутствие ВС США в Карибском море

© Getty Images / AnadoluПрезидент Бразилии Лула да Силва на саммите G20 в Йоханнесбурге
Президент Бразилии Лула да Силва на саммите G20 в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Getty Images / Anadolu
Президент Бразилии Лула да Силва на саммите G20 в Йоханнесбурге
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его очень беспокоит военное присутствие США в Карибском море, и он хотел бы обсудить это с президентом Штатов Дональдом Трампом.
"Меня очень беспокоит группировка ВС США в Карибском море, и я намерен говорить об этом с Трампом", - сказал он журналистам на полях саммита "Группы двадцати" в Йоханнесбурге, отвечая на вопрос о возможном военном конфликте США с Венесуэлой.
Президент Бразилии подчеркнул, что Южная Америка – это мирный континент, где странам нужно заниматься собственным развитием.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
