Да Силва заявил, что его беспокоит военное присутствие США в Карибском море

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его очень беспокоит военное присутствие США в Карибском море, и он хотел бы обсудить это с президентом Штатов Дональдом Трампом.