Да Силва заявил, что его беспокоит военное присутствие США в Карибском море

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его очень беспокоит военное присутствие США в Карибском море, и он хотел бы обсудить это с президентом Штатов Дональдом Трампом.
"Меня очень беспокоит группировка ВС США в Карибском море, и я намерен говорить об этом с Трампом", - сказал он журналистам на полях саммита "Группы двадцати" в Йоханнесбурге, отвечая на вопрос о возможном военном конфликте США с Венесуэлой.
Президент Бразилии подчеркнул, что Южная Америка – это мирный континент, где странам нужно заниматься собственным развитием.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.