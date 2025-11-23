Рейтинг@Mail.ru
США находятся в "двух метрах" от урегулирования на Украине, заявил Келлог - РИА Новости, 23.11.2025
05:54 23.11.2025
США находятся в "двух метрах" от урегулирования на Украине, заявил Келлог
в мире, украина, сша, кит келлог
В мире, Украина, США, Кит Келлог
США находятся в "двух метрах" от урегулирования на Украине, заявил Келлог

Келлог: США находятся в двух метрах от урегулирования конфликта на Украине

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. США находятся в "двух метрах" от урегулирования конфликта на Украине, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.
"В армии мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели - самые тяжелые. Мы на последних двух метрах", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Келлог рассказал, когда будут даны гарантии безопасности для Украины
