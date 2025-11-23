Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США в ближайшие дни могут попытаться свергнуть Мадуро - РИА Новости, 23.11.2025
01:29 23.11.2025 (обновлено: 12:01 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/ssha-2056870164.html
СМИ: США в ближайшие дни могут попытаться свергнуть Мадуро
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
николас мадуро
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
nbc
СМИ: США в ближайшие дни могут попытаться свергнуть Мадуро

Reuters: США в ближайшие дни могут попытаться свергнуть президента Мадуро

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. США в ближайшие дни готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение президента страны Николаса Мадуро, утверждает Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
«
"Соединенные Штаты Америки готовятся в ближайшие дни начать новую фазу операций, связанных с Венесуэлой", — говорится в публикации.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: США обсуждали захват Мадуро и контроль над нефтью из Венесуэлы
00:20
По данным собеседников агентства, говоривших на условиях анонимности, вероятными являются тайные операции США против Мадуро, включая попытку свержения венесуэльского лидера.
При этом точные сроки и масштабы предстоящих операций остаются неизвестными. Нет и информации о том, принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение действовать.

Газета New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что Трамп одобрил планы ЦРУ провести секретные операции в Венесуэле, которые могут стать подготовкой для военных действий США.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние два месяца США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
NYT: США провели тайные переговоры с Венесуэлой
19 ноября, 10:09
В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что США могут ударить по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе государства сочтены. При этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. А глава Госдепартамента Марко Рубио назвал сообщения СМИ, в которых утверждалось обратное, ложными.
В конце прошлой недели в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей ВМС США во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов. Приказ направить авианосную группу в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке глава Пентагона Пит Хегсет отдал в октябре.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Трамп отказался подтвердить, что потребует от Мадуро отставки
21 ноября, 19:34
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Николас МадуроДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)NBC
 
 
