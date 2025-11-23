СМИ: США в ближайшие дни могут попытаться свергнуть Мадуро

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. США в ближайшие дни готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение президента страны Николаса Мадуро, утверждает Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
"Соединенные Штаты Америки готовятся в ближайшие дни начать новую фазу операций, связанных с Венесуэлой", — говорится в публикации.
При этом точные сроки и масштабы предстоящих операций остаются неизвестными. Нет и информации о том, принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение действовать.
Обострение между США и Венесуэлой
За последние два месяца США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что США могут ударить по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе государства сочтены. При этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. А глава Госдепартамента Марко Рубио назвал сообщения СМИ, в которых утверждалось обратное, ложными.
В конце прошлой недели в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей ВМС США во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов. Приказ направить авианосную группу в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке глава Пентагона Пит Хегсет отдал в октябре.
