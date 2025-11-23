Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США обсуждали захват Мадуро и контроль над нефтью из Венесуэлы
00:20 23.11.2025 (обновлено: 00:42 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/ssha-2056866476.html
СМИ: США обсуждали захват Мадуро и контроль над нефтью из Венесуэлы
СМИ: США обсуждали захват Мадуро и контроль над нефтью из Венесуэлы - РИА Новости, 23.11.2025
СМИ: США обсуждали захват Мадуро и контроль над нефтью из Венесуэлы
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и установления контроля над нефтяными... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T00:20:00+03:00
2025-11-23T00:42:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
центральное разведывательное управление (цру)
nbc
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, центральное разведывательное управление (цру), nbc
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), NBC
СМИ: США обсуждали захват Мадуро и контроль над нефтью из Венесуэлы

WP: США обсуждали захват Мадуро и контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы

© AP Photo / Jose Luis MaganaБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и установления контроля над нефтяными месторождениями страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
«
"К середине лета администрация рассматривала возможность ударов по лодкам (С наркотиками. — Прим. Ред.) и второй набор вариантов опций, ориентированных на Венесуэлу, включая захват нефтяных месторождений и "поимку и захват" Мадуро", — говорится в публикации.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Мадуро призвал студентов из Венесуэлы и США выступить против войны
Вчера, 03:01
Помимо этого, по данным собеседников газеты, ЦРУ быстрыми темпами наращивало работу своего подразделения по борьбе с наркотиками, прилагая усилия, аналогичные действиям США по "войне против терроризма" после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
В конечном итоге, как отмечается, Трамп в октябре наделил ЦРУ полномочиями проводить тайные операции по борьбе с наркоторговцами, подписав документ, который носит широкий характер, агрессивен и направлен на противодействие транснациональным преступным организациям, в том числе с применением смертоносной силы.
Юристы в Белом доме и разведывательном сообществе выражали сомнения в законности ударов по судам наркоторговцев, однако Белый дом предложил юридическое обоснование своим действиям, согласно которому США находятся в состоянии "немеждународного" вооруженного конфликта с террористическими организациями, что оправдывает действия Вашингтона.
Газета New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп одобрил планы ЦРУ провести секретные операции в Венесуэле, которые могут стать подготовкой для военных действий США.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
NYT: США провели тайные переговоры с Венесуэлой
19 ноября, 10:09

Обострение между США и Венесуэлой

За последние два месяца США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: Трамп может полагаться на ошибочные данные в борьбе с "картелем Солнц"
18 ноября, 05:57
В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что США могут ударить по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе государства сочтены. При этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. А глава Госдепартамента Марко Рубио назвал сообщения СМИ, в которых утверждалось обратное, ложными.
В конце прошлой недели в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей ВМС США во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов. Приказ направить авианосную группу в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке глава Пентагона Пит Хегсет отдал в октябре.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Трамп отказался подтвердить, что потребует от Мадуро отставки
21 ноября, 19:34
 
