Роналду забил в первом матче за "Аль-Наср" после встречи с Трампом

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Аль-Наср" нанес разгромное поражение "Аль-Халиджу" в матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Роналду продлил серию с забитыми мячами в саудовской Суперлиге до семи матчей. Феликс с 11 голами лидирует в таблице бомбардиров первенства.