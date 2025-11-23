Рейтинг@Mail.ru
Роналду забил в первом матче за "Аль-Наср" после встречи с Трампом
Футбол
 
22:38 23.11.2025 (обновлено: 07:26 24.11.2025)
Роналду забил в первом матче за "Аль-Наср" после встречи с Трампом
Роналду забил в первом матче за "Аль-Наср" после встречи с Трампом
"Аль-Наср" нанес разгромное поражение "Аль-Халиджу" в матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Роналду забил в первом матче за "Аль-Наср" после встречи с Трампом

Гол Роналду через себя помог "Аль-Насру" обыграть "Аль-Халидж"

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Аль-Наср" нанес разгромное поражение "Аль-Халиджу" в матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей мячи забили Жуан Феликс (39-я минута), Уэсли (42), Садио Мане (77) и Криштиану Роналду (90+6), поразивший ворота ударом в падении через себя. У "Аль-Халиджа" отличился Мурад Аль-Хавсави (47).
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу
23 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Аль-Наср
4 : 1
Аль-Халидж
39‎’‎ • Жуан Феликс
(Анхело Борхес)
42‎’‎ • Уэсли
(Жуан Феликс)
77‎’‎ • Садио Мане
(Nawaf Al-Boushail)
90‎’‎ • Криштиану Роналду
(Nawaf Al-Boushail)
47‎’‎ • Murad Al-Hawsawi
(Константинос Фортунис)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Роналду продлил серию с забитыми мячами в саудовской Суперлиге до семи матчей. Феликс с 11 голами лидирует в таблице бомбардиров первенства.
"Аль-Наср" (27 очков), выигравший все девять стартовых матчей, лидирует в турнирной таблице. "Аль-Халидж" (14) располагается на шестой строчке. В следующем туре "Аль-Наср" в гостях сыграет с "Аль-Нажмой" 21 декабря.
Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес 19 ноября посетил прием, организованный в рамках визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, и встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп прогулялся с футболистом Криштиану Роналду по территории Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп показал Роналду Белый дом
19 ноября, 18:50
 
