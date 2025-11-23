Роналду забил в первом матче за "Аль-Наср" после встречи с Трампом

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Аль-Наср" нанес разгромное поражение "Аль-Халиджу" в матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей мячи забили Жуан Феликс (39-я минута), Уэсли (42), Садио Мане (77) и Криштиану Роналду (90+6), поразивший ворота ударом в падении через себя. У "Аль-Халиджа" отличился Мурад Аль-Хавсави (47).
23 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
39’ • Жуан Феликс
(Анхело Борхес)
42’ • Уэсли
77’ • Садио Мане
(Nawaf Al-Boushail)
90’ • Криштиану Роналду
(Nawaf Al-Boushail)
47’ • Murad Al-Hawsawi
Роналду продлил серию с забитыми мячами в саудовской Суперлиге до семи матчей. Феликс с 11 голами лидирует в таблице бомбардиров первенства.
"Аль-Наср" (27 очков), выигравший все девять стартовых матчей, лидирует в турнирной таблице. "Аль-Халидж" (14) располагается на шестой строчке. В следующем туре "Аль-Наср" в гостях сыграет с "Аль-Нажмой" 21 декабря.
Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес 19 ноября посетил прием, организованный в рамках визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, и встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Трамп показал Роналду Белый дом
19 ноября, 18:50