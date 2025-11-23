https://ria.ru/20251123/sport-2056991189.html
Степашин: Карпин ушел из "Динамо" по-честному, это не Кудашов
Степашин: Карпин ушел из "Динамо" по-честному, это не Кудашов - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Степашин: Карпин ушел из "Динамо" по-честному, это не Кудашов
Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин заявил журналистам, что Валерий Карпин сам решил покинуть пост главного... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
