Степашин: Карпин ушел из "Динамо" по-честному, это не Кудашов
20:56 23.11.2025 (обновлено: 21:02 23.11.2025)
Степашин: Карпин ушел из "Динамо" по-честному, это не Кудашов
2025-11-23T20:56:00+03:00
2025-11-23T21:02:00+03:00
футбол
спорт
сергей степашин
валерий карпин
ролан гусев
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
Степашин: Карпин ушел из "Динамо" по-честному, это не Кудашов

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин заявил журналистам, что Валерий Карпин сам решил покинуть пост главного тренера "бело-голубых".
В понедельник Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности. Также в понедельник московский хоккейный клуб "Динамо" объявил об отставке руководившего командой Алексея Кудашова по инициативе клуба.
"Четыре победы и мы все остаемся вместе. Карпин ушел сам, по-честному, это не Кудашов", - сказал Степашин.
Степашин не подтвердил информацию, что хотел назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера: "Зачем? У нас есть Ролан Гусев".
После 16 матчей РПЛ "Динамо" с 20 очками занимает девятое место в турнирной таблице.
Капитан "Динамо" Ожиганов рассказал, как отреагировал на отставку Кудашова
