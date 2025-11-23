Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" и "Краснодар" играют вничью после первого тайма матча РПЛ
Футбол
 
20:44 23.11.2025
"Локомотив" и "Краснодар" играют вничью после первого тайма матча РПЛ
"Локомотив" и "Краснодар" играют вничью после первого тайма матча РПЛ
Московский "Локомотив" дома играет вничью с "Краснодаром" после первого тайма матча 16-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Локомотив" и "Краснодар" играют вничью после первого тайма матча РПЛ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московский "Локомотив" дома играет вничью с "Краснодаром" после первого тайма матча 16-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча проходит в воскресенье в Москве, счет в матче равный - 1:1. На 11-й минуте Александр Руденко вывел вперед железнодорожников, а на 16-й минуте полузащитник "быков" Дуглас Аугусто восстановил равновесие.
Перед 16-м туром "Краснодар" с 33 очками лидировал в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), опережая ЦСКА по дополнительным показателям. "Локомотив" (30) располагался на четвертой строчке.
23 ноября 2025 • начало в 19:45
Завершен
Локомотив
1 : 1
Краснодар
11‎’‎ • Александр Руденко
(Данил Пруцев)
15‎’‎ • Дуглас Аугусто
