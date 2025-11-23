https://ria.ru/20251123/sport-2056989661.html
"Локомотив" и "Краснодар" играют вничью после первого тайма матча РПЛ
Московский "Локомотив" дома играет вничью с "Краснодаром" после первого тайма матча 16-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Локомотив" и "Краснодар" играют вничью после первого тайма со счетом 1:1