Рейтинг@Mail.ru
Антона Евменова назначили на пост спортивного директора "Нижнего Новгорода" - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:26 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/sport-2056985786.html
Антона Евменова назначили на пост спортивного директора "Нижнего Новгорода"
Антона Евменова назначили на пост спортивного директора "Нижнего Новгорода" - РИА Новости, 23.11.2025
Антона Евменова назначили на пост спортивного директора "Нижнего Новгорода"
Антон Евменов назначен на пост спортивного директора "Нижнего Новгорода", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T20:26:00+03:00
2025-11-23T20:26:00+03:00
футбол
спорт
антон евменов
александр удальцов
нижний новгород
пфк цска
енисей
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056985352_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_7a0af6780a87d39d895ef6b922d7916a.jpg
/20251123/futbol-2056985028.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056985352_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_63328b89f3237141161ddd48b5d4f99b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, антон евменов, александр удальцов, нижний новгород, пфк цска, енисей, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Антон Евменов, Александр Удальцов, Нижний Новгород, ПФК ЦСКА, Енисей, Российская премьер-лига (РПЛ)
Антона Евменова назначили на пост спортивного директора "Нижнего Новгорода"

Работавший в ЦСКА Евменов стал спортивным директором "Нижнего Новгорода"

© ФК Пари Нижний Новгород/TelegramАнтон Евменов
Антон Евменов - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© ФК Пари Нижний Новгород/Telegram
Антон Евменов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Антон Евменов назначен на пост спортивного директора "Нижнего Новгорода", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Евменов сменит возглавлявшего спортивный блок "Нижнего Новгорода" Александра Удальцова, который останется в менеджерской команде клуба.
Евменову 43 года. Он занимал должности спортивного директора в ЦСКА, красноярском "Енисее", греческом "Пафосе" и нидерландском "Ден Босхе". Также Евменов работал скаутом ФК "Москва" и петербургского "Зенита".
"Нижний Новгород" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хуан Касерес - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Касерес отметил строгость требований Карпина
23 ноября, 20:19
 
ФутболСпортАнтон ЕвменовАлександр УдальцовНижний НовгородПФК ЦСКАЕнисейРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала