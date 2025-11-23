https://ria.ru/20251123/sport-2056985786.html
Антона Евменова назначили на пост спортивного директора "Нижнего Новгорода"
Антон Евменов назначен на пост спортивного директора "Нижнего Новгорода", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости, 23.11.2025
Футбол, Спорт, Антон Евменов, Александр Удальцов, Нижний Новгород, ПФК ЦСКА, Енисей, Российская премьер-лига (РПЛ)
Работавший в ЦСКА Евменов стал спортивным директором "Нижнего Новгорода"