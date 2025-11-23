Пивоваров высказался о решении Карпина покинуть "Динамо"

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Решение главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина покинуть аналогичный пост в московском "Динамо" было неожиданным для клуба, заявил журналистам генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров.
В понедельник Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В воскресенье "Динамо" дома разгромило махачкалинское "Динамо" со счетом 3:0 и прервало серию из пяти матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) без побед.
"Карпин сам изъявил желание покинуть клуб, все было быстро оформлено, все болельщики об этом узнали. Это решение тренера, какая может быть неустойка. Решение было неожиданным, мы ждали, что он вернется из сборной. Но что об этом говорить? На данный момент Ролан Гусев наш главный тренер, и мы его поддерживаем" - сообщил Пивоваров.
После 16 матчей РПЛ "Динамо" с 20 очками занимает девятое место в турнирной таблице.
