Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" по буллитам обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:31 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/sport-2056980451.html
"Ак Барс" по буллитам обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
"Ак Барс" по буллитам обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Ак Барс" по буллитам обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" в серии буллитов обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T19:31:00+03:00
2025-11-23T19:31:00+03:00
футбол
артем галимов
александр барабанов
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
трактор
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840986584_125:0:1929:1015_1920x0_80_0_0_4e63863fb8ab4f668e5c111f5a67d3e3.jpg
/20251113/dinamo-2054866810.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840986584_303:0:1667:1023_1920x0_80_0_0_1cf44b32adc0079c064bbb115ad28ce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
артем галимов, александр барабанов, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл), трактор, спорт
Футбол, Артем Галимов, Александр Барабанов, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Трактор, Спорт
"Ак Барс" по буллитам обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

"Ак Барс" в серии буллитов победил "Шанхайских драконов" в матче чемпионата КХЛ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХоккеисты "Ак Барса"
Хоккеисты Ак Барса - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Ак Барса". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" в серии буллитов обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге, где китайский клуб проводит домашние матчи, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У "драконов" шайбы забросили Остин Вагнер (18-я минута) и Райли Саттер (27). В составе казанцев отличились Артем Галимов (32) и Александр Барабанов (40). В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты "Ак Барса".
Казанцы одержали третью победу подряд и, набрав 40 очков, идут вторыми в таблице Восточной конференции, "Шанхайские драконы" с 33 баллами располагаются на шестой строчке в таблице Западной конференции.
В следующем матче "Ак Барс" 25 ноября встретится в гостях с московским "Спартаком", китайская команда на следующий день сыграет на выезде с челябинским "Трактором".
В другом матче дня череповецкая "Северсталь" обыграла дома тольяттинскую "Ладу" со счетом 2:0.
Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин и Митчелл Миллер - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Хет-трик Миллера принес "Ак Барсу" победу над московским "Динамо" в КХЛ
13 ноября, 21:21
 
ФутболАртем ГалимовАлександр БарабановАк БарсКХЛ 2025-2026ТракторСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала