"Ак Барс" по буллитам обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" в серии буллитов обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы одержали третью победу подряд и, набрав 40 очков, идут вторыми в таблице Восточной конференции, "Шанхайские драконы" с 33 баллами располагаются на шестой строчке в таблице Западной конференции.