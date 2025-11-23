https://ria.ru/20251123/sport-2056980451.html
"Ак Барс" по буллитам обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
"Ак Барс" по буллитам обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Ак Барс" по буллитам обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" в серии буллитов обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T19:31:00+03:00
2025-11-23T19:31:00+03:00
2025-11-23T19:31:00+03:00
футбол
артем галимов
александр барабанов
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
трактор
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840986584_125:0:1929:1015_1920x0_80_0_0_4e63863fb8ab4f668e5c111f5a67d3e3.jpg
/20251113/dinamo-2054866810.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840986584_303:0:1667:1023_1920x0_80_0_0_1cf44b32adc0079c064bbb115ad28ce7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем галимов, александр барабанов, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл), трактор, спорт
Футбол, Артем Галимов, Александр Барабанов, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Трактор, Спорт
"Ак Барс" по буллитам обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
"Ак Барс" в серии буллитов победил "Шанхайских драконов" в матче чемпионата КХЛ