"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "КАМАЗом" в Первой лиге
Футбол
 
19:08 23.11.2025
"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "КАМАЗом" в Первой лиге
"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "КАМАЗом" в Первой лиге
"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "КАМАЗом" в Первой лиге
"СКА-Хабаровск" в гостях сыграл вничью с "КАМАЗом" из Набережных Челнов в матче 20-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
футбол
спорт
первая лига
камаз
дмитрий цыпченко
ска-хабаровск
"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "КАМАЗом" в Первой лиге

Игра "СКА-Хабаровска" с "КАМАЗом" закончилась со счетом 1:1

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "СКА-Хабаровск" в гостях сыграл вничью с "КАМАЗом" из Набережных Челнов в матче 20-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Набережных Челнах в воскресенье и завершилась со счетом 1:1. Мяч в составе хабаровской команды забил Дмитрий Цыпченко (54-я минута). На 58-й минуте он имел шанс на дубль, но его удар с 11-метровой отметки отразил голкипер Евгений Замерец. "КАМАЗ" от поражения спас гол Тимофея Калистратова (90+1).
"СКА-Хабаровск" (26 очков) располагается на десятом месте в турнирной таблице. "КАМАЗ" (31) занимает пятую позицию.
В следующем матче "СКА-Хабаровск" в гостях сыграет с саратовским "Соколом" 29 ноября, а "КАМАЗ" 1 декабря также на выезде встретится со столичной "Родиной".
В другом матче ярославский "Шинник" дома сыграл вничью с "Соколом" со счетом 0:0.
