ЦСКА обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
ЦСКА обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над петербургским "Зенитом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
москва
ЦСКА обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл "Зенит" со счетом 93:88 в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над петербургским "Зенитом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве
завершилась со счетом 93:88 (17:31, 25:18, 27:21, 24:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, который набрал 25 очков. У "Зенита" Георгий Жбанов записал на свой счет 21 результативный балл.
ЦСКА, одержав десятую победу в сезоне при двух поражениях, занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. "Зенит" с пятью поражениями в 12 матчах располагается на четвертой строчке.
В следующем матче петербургская команда 7 декабря сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралмашем", двумя днями ранее ЦСКА на выезде встретится с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань".