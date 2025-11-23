Рейтинг@Mail.ru
17:50 23.11.2025
В ФССР прокомментировали отказ в допуске экипажей двоек к отбору на ОИ-2026
В ФССР прокомментировали отказ в допуске экипажей двоек к отбору на ОИ-2026
В ФССР прокомментировали отказ в допуске экипажей двоек к отбору на ОИ-2026

Петраков: ФССР оспорит в суде отказ в допуске экипажей двоек к отбору на ОИ-2026

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Федерация санного спорта России (ФССР) намерена оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о недопуске атлетов двухместных мужских и женских экипажей к участию в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости начальник национальной команды Артем Петраков.
Ранее CAS признал неправомерным недопуск россиян к международным турнирам со стороны Международной федерации санного спорта (FIL). При этом суд отклонил требование спортсменов о немедленном допуске к соревнованиям. После этого в пресс-службе FIL сообщили РИА Новости, что организация приступит к рассмотрению вопроса выступления саночников на международной арене в нейтральном статусе после получения мотивировочной части решения суда. Петраков в воскресенье заявил РИА Новости, что к первому этапу отбора на Олимпиаду допущены шесть россиян, выступающих на одноместных санях, - Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова и Дарья Олесик.
Роман Репилов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Саночников сборной России отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве
22 ноября, 16:24
"Как только мы выиграли дело в CAS, то отправили на проверку в FIL фамилии 22 человек. По регламенту в каждой международной федерации существуют свои критерии для проверки нейтральных спортсменов, атлеты ее проходят, и после этого в дело вступает МОК, который еще раз перепроверяет этих людей на соответствие своим требованиям. А так как у FIL не разработаны свои критерии для отбора нейтральных спортсменов, то федерация сразу направила кандидатуры наших спортсменов в МОК. И в итоге был утвержден список допущенных к отбору на Олимпиаду атлетов. Из него исключили составы двух мужских и двух женских двоек, Семена Павличенко и главного тренера нашей сборной Сергея Чудинова", - сказал Петраков.
"Исключая двухместные экипажи, они ссылаются на то, что в некоторых местах правил FIL написано, что двойки - это doubles teams. А по правилам МОК российские спортсмены не допускаются к участию в командных соревнованиях. Мы с этим не согласны, потому что в самих названиях дисциплин нет слова teams, оно используется только в некоторых частях правил. Это такое двоякое прочтение, и мы намерены оспорить это в суде. Но в целом такое решение было ожидаемо, если судить, например, по фигурному катанию", - добавил собеседник агентства.
Петраков отметил, что сначала МОК без указания причины отказал в праве на участие в отборе двукратному чемпиону мира и шестикратному чемпиону Европы в соревнованиях на одноместных санях Павличенко.
"А когда мы отправили им запрос по причинам такого решения, они прислали описание его высказываний по ситуации на Украине. В которых он призывал к совести (украинских) спортсменов, которые начали выступать против СВО. Почему они раньше так же не говорили после (трагических) событий в Донбассе? И, по их мнению, у Семена было очень много таких высказываний на грани. К тому же он только в 2023 году уволился из ЦСКА. А для них ЦСКА, как сейчас можно говорить, является красным флагом", - заключил начальник сборной команды России.
Санный спорт - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Шесть российских саночников допустили до отбора к Олимпиаде-2026
23 ноября, 13:27
 
Санный спортСпортИталияУкраинаДонбассСемён ПавличенкоАртем ПетраковСпортивный арбитражный суд (CAS)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
 
