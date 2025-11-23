В ФССР прокомментировали отказ в допуске экипажей двоек к отбору на ОИ-2026

"Исключая двухместные экипажи, они ссылаются на то, что в некоторых местах правил FIL написано, что двойки - это doubles teams. А по правилам МОК российские спортсмены не допускаются к участию в командных соревнованиях. Мы с этим не согласны, потому что в самих названиях дисциплин нет слова teams, оно используется только в некоторых частях правил. Это такое двоякое прочтение, и мы намерены оспорить это в суде. Но в целом такое решение было ожидаемо, если судить, например, по фигурному катанию", - добавил собеседник агентства.