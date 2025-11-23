В РПЛ устанавливают причины конфликта болельщиков "Спартака" и ЦСКА

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с московским футбольным клубом "Спартак" пытается установить причины возникновения конфликта между болельщиками после столичного дерби с ЦСКА, сообщили журналистам в пресс-службе организации.

Встреча чемпионата России состоялась в субботу на стадионе "Спартака" и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. После матча в СМИ была опубликована видеозапись, на которой группа фанатов "красно-белых" около домашнего стадиона избивает болельщика с шарфом ЦСКА.

"РПЛ совместно с футбольным клубом "Спартак" с использованием современных систем безопасности стадиона "Лукойл Арена" разбирается во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, включая последовательность событий, предшествовавших конфликту между некоторыми болельщиками, и причины его возникновения. Мы готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех участников происшествия для последующего принятия мер правового реагирования", - говорится в заявлении.