МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Авторитет Владимира Зеленского подорван, и все страны хотят от него избавиться, пишет турецкое издание dikGAZETE.
"Владимир Зеленский начал свои последние шаги. Под давлением Дональда Трампа Зеленский встретился с некоторыми европейскими лидерами. Но у них недостаточно потенциала, чтобы удержать главу киевского режима на ногах", — пишет автор статьи.
По данным издания, силы западных союзников исчерпаны, а оказанная ими поддержка не помогла "совладать" с российской армией.
Автор статьи заявляет, что Зеленскому нет места в будущем Украины: он подчеркивает, что глава киевского режима, столкнувшийся с проблемой коррупции, в ближайшее время либо покинет свой пост, либо продолжит попытки получить новые ресурсы и поддержку, но это не изменит ситуацию, а лишь поможет выиграть немного времени.
Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
