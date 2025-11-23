Рейтинг@Mail.ru
16:05 23.11.2025
"Удержать на ногах". СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского
"Удержать на ногах". СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского
Авторитет Владимира Зеленского подорван, и все страны хотят от него избавиться, пишет турецкое издание dikGAZETE. РИА Новости, 23.11.2025
в мире
украина
киев
владимир зеленский
герман галущенко
дональд трамп
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
киев
в мире, украина, киев, владимир зеленский, герман галущенко, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Дело Миндича
"Удержать на ногах". СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского

DikGAZETE: европейские союзники не в силах удержать Зеленского на ногах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Авторитет Владимира Зеленского подорван, и все страны хотят от него избавиться, пишет турецкое издание dikGAZETE.
"Владимир Зеленский начал свои последние шаги. Под давлением Дональда Трампа Зеленский встретился с некоторыми европейскими лидерами. Но у них недостаточно потенциала, чтобы удержать главу киевского режима на ногах", — пишет автор статьи.
Кадр видео обращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ рассказали, как Зеленский оказался в осаде
10:49
По данным издания, силы западных союзников исчерпаны, а оказанная ими поддержка не помогла "совладать" с российской армией.
Автор статьи заявляет, что Зеленскому нет места в будущем Украины: он подчеркивает, что глава киевского режима, столкнувшийся с проблемой коррупции, в ближайшее время либо покинет свой пост, либо продолжит попытки получить новые ресурсы и поддержку, но это не изменит ситуацию, а лишь поможет выиграть немного времени.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Депутат Рады потребовал ареста Зеленского
02:36
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Обсуждения
