Смагин назвал чудовищной ошибку Есипенко в полуфинале Кубка мира

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Нелепый и чудовищный просмотр в нервной концовке второй рапид-партии в полуфинале Кубка мира лишил Андрея Есипенко возможности обеспечить себе по итогам матча участие в турнире претендентов на мировую корону 2026 года, заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
Вторая партия тай-брейка с китайцем Вэй И, в которой Есипенко играл черными фигурами, завершилась на 57-м ходу. Имевший в эндшпиле преимущество россиянин одним ходом просмотрел ладью, на которую напал соперник. Итоговый счет стал 2,5:1,5 в пользу китайца. Для завоевания путевки на турнир претендентов Есипенко в матче за третье место надо победить представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева. Первая партия противостояния состоится 24 ноября.
"Все-таки высокое игровое напряжение заметно сказывается на принятии решений. Когда идет плей-офф и каждый ход на вес золота, надо делать, может быть, не лучшие ходы, а надежные. Понятно, что Андрей увлекся профилактикой позиции и забыл, что у него ладья находится под боем. И этот чудовищный зевок даже не вдвойне, а втройне обиден, потому что позиция у нашего шахматиста уже была почти выигранной. Просто нет слов. Конечно, разные зевки часто бывают, но здесь он был совсем нелепейший", – сказал Смагин.
"Я могу назвать только одну версию. Андрей уже понимал, что у него лучше, и, может быть, понимал, что уже выиграно, и это чувство сыграло с ним злую шутку. А ему надо было делать крепкие ходы. Возможно, он и не выиграл бы, но такую позицию точно не проиграл бы. На Кубке мира это, конечно, самый жуткий зевок. Андрею сейчас надо взять себя в руки, потому что ему еще предстоит важнейший матч за третье место и путевку на турнир претендентов", - добавил Смагин.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом в размере 2 миллионов долларов проходит в Гоа (Индия), соревнования продлятся до 26 ноября. Вэй И в финале сыграет с Жавохиром Синдаровым из Узбекистана, оба шахматиста уже обеспечили себе участие в турнире претендентов 2026 года.
