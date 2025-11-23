Смагин назвал чудовищной ошибку Есипенко в полуфинале Кубка мира

«

"Все-таки высокое игровое напряжение заметно сказывается на принятии решений. Когда идет плей-офф и каждый ход на вес золота, надо делать, может быть, не лучшие ходы, а надежные. Понятно, что Андрей увлекся профилактикой позиции и забыл, что у него ладья находится под боем. И этот чудовищный зевок даже не вдвойне, а втройне обиден, потому что позиция у нашего шахматиста уже была почти выигранной. Просто нет слов. Конечно, разные зевки часто бывают, но здесь он был совсем нелепейший", – сказал Смагин.