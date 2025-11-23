Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Краснолиманском направлении

ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины стараются выстроить хоть какие-то линии укрепления ближе к городу Славянску, для этого пытаются удержать наступление армии России в районе Ямполя на краснолиманском направлении, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Он напомнил, что после освобождения Платоновки ВС РФ взяли под контроль дорогу между Северском и Красным Лиманом, что позволило разрушить одну из ключевых логистических линий противника.
"Краснолиманское направление: здесь тоже ситуация планомерно развивается. Противник цепляется по-прежнему, видит последующие риски. Я думаю, что, сдерживая продвижение наших подразделений в районе населенного пункта Ямполь, противник старается обустроить хоть какие-то линии укрепления ближе к Славянску", - рассказал РИА Новости глава республики.
Накануне в Минобороны России сообщили, что военнослужащие 169-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Запад" освободили населенный пункт Ямполь в ДНР.
