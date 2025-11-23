Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Краснолиманском направлении

ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины стараются выстроить хоть какие-то линии укрепления ближе к городу Славянску, для этого пытаются удержать наступление армии России в районе Ямполя на краснолиманском направлении, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.