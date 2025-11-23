Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 23.11.2025 (обновлено: 09:16 23.11.2025)
Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные формирования Украины стараются выстроить хоть какие-то линии укрепления ближе к городу Славянску, для этого пытаются удержать наступление армии... РИА Новости, 23.11.2025
Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Краснолиманском направлении

Пушилин: ВСУ пытаются выстроить линии укрепления ближе к Славянску

ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины стараются выстроить хоть какие-то линии укрепления ближе к городу Славянску, для этого пытаются удержать наступление армии России в районе Ямполя на краснолиманском направлении, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Он напомнил, что после освобождения Платоновки ВС РФ взяли под контроль дорогу между Северском и Красным Лиманом, что позволило разрушить одну из ключевых логистических линий противника.
«
"Краснолиманское направление: здесь тоже ситуация планомерно развивается. Противник цепляется по-прежнему, видит последующие риски. Я думаю, что, сдерживая продвижение наших подразделений в районе населенного пункта Ямполь, противник старается обустроить хоть какие-то линии укрепления ближе к Славянску", - рассказал РИА Новости глава республики.
Накануне в Минобороны России сообщили, что военнослужащие 169-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Запад" освободили населенный пункт Ямполь в ДНР.
