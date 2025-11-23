Рейтинг@Mail.ru
Пенсионерку оштрафовали за оскорбление сотрудника метро Москвы - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/shtraf-2056881483.html
Пенсионерку оштрафовали за оскорбление сотрудника метро Москвы
Пенсионерку оштрафовали за оскорбление сотрудника метро Москвы - РИА Новости, 23.11.2025
Пенсионерку оштрафовали за оскорбление сотрудника метро Москвы
Суд в Москве оштрафовал пенсионерку, оскорбившую сотрудника столичного метрополитена после просьбы пройти досмотр, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T06:15:00+03:00
2025-11-23T06:15:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251110/pensionerka-2054015993.html
https://ria.ru/20251110/moskva-2053898760.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Пенсионерку оштрафовали за оскорбление сотрудника метро Москвы

Суд в Москве оштрафовал пенсионерку за оскорбление сотрудника метро

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал пенсионерку, оскорбившую сотрудника столичного метрополитена после просьбы пройти досмотр, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Женщина, минуя рамки металлодетектора, пыталась пройти на станцию метро, но была остановлена сотрудником для проведения досмотра. В ответ при других пассажирах она заявила работнику метро, что он "никто" и "полный ноль", и сказала пойти прочь, используя матерный эквивалент слова, следует из документов.
Галина Малухина в суде - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Пенсионерку, столкнувшую девочку в метро, штрафовали за дискредитацию ВС
10 ноября, 18:48
На женщину составили протокол по статье КоАП "Оскорбление". Вину в суде она не признала, заявила, что ее конфликт с этим сотрудником метро тянется уже два года, споры возникают якобы из-за приказного тона мужчины и постоянных досмотров, подчеркивается в материалах.
Вина пенсионерки в суде была доказана в том числе видеозаписью с нагрудного регистратора работника метро. Столичный суд в конце октября оштрафовал её на три тысячи рублей, говорится в материалах.
Момент падения подростка на рельсы - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Москве пенсионерку обвинили в покушении на убийство 13-летней девочки
10 ноября, 10:58
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала