Пенсионерку оштрафовали за оскорбление сотрудника метро Москвы
Пенсионерку оштрафовали за оскорбление сотрудника метро Москвы - РИА Новости, 23.11.2025
Пенсионерку оштрафовали за оскорбление сотрудника метро Москвы
Суд в Москве оштрафовал пенсионерку, оскорбившую сотрудника столичного метрополитена после просьбы пройти досмотр, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 23.11.2025
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал пенсионерку, оскорбившую сотрудника столичного метрополитена после просьбы пройти досмотр, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Женщина, минуя рамки металлодетектора, пыталась пройти на станцию метро, но была остановлена сотрудником для проведения досмотра. В ответ при других пассажирах она заявила работнику метро, что он "никто" и "полный ноль", и сказала пойти прочь, используя матерный эквивалент слова, следует из документов.
На женщину составили протокол по статье КоАП "Оскорбление". Вину в суде она не признала, заявила, что ее конфликт с этим сотрудником метро тянется уже два года, споры возникают якобы из-за приказного тона мужчины и постоянных досмотров, подчеркивается в материалах.
Вина пенсионерки в суде была доказана в том числе видеозаписью с нагрудного регистратора работника метро. Столичный суд в конце октября оштрафовал её на три тысячи рублей, говорится в материалах.