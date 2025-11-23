Пенсионерку оштрафовали за оскорбление сотрудника метро Москвы

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал пенсионерку, оскорбившую сотрудника столичного метрополитена после просьбы пройти досмотр, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Женщина, минуя рамки металлодетектора, пыталась пройти на станцию метро, но была остановлена сотрудником для проведения досмотра. В ответ при других пассажирах она заявила работнику метро, что он "никто" и "полный ноль", и сказала пойти прочь, используя матерный эквивалент слова, следует из документов.

На женщину составили протокол по статье КоАП "Оскорбление". Вину в суде она не признала, заявила, что ее конфликт с этим сотрудником метро тянется уже два года, споры возникают якобы из-за приказного тона мужчины и постоянных досмотров, подчеркивается в материалах.