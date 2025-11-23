https://ria.ru/20251123/shakhmaty-2056927153.html
Есипенко уступил Вэй И в полуфинале Кубка мира
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко на тай-брейке уступил китайцу Вэй И в полуфинале Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).
Вторая партия тай-брейка, в которой Есипенко
играл черными фигурами, завершилась на 57-м ходу. Итоговый счет стал 2,5-1,5 в пользу представителя Китая
.
В финале Вэй И
сыграет с представителем Узбекистана
Жавохиром Синдаровым. Есипенко встретится с его соотечественником Нодирбеком Якуббоевым в матче за третье место. Первые партии противостояний состоятся 24 ноября.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом в размере 2 миллионов долларов продлится до 26 ноября. Вэй И и Жавохир Синдаров, а также шахматист, занявший третье место, получат путевки на турнир претендентов 2026 года.