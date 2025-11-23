Шадаев оценил необходимость международного регулирования ИИ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Есть много вопросов с этикой применения и с ограничениями при использовании искусственного интеллекта (ИИ), поэтому международное регулирование когда-то понадобится, но главное - не перерегулировать, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«
"Безусловно, очень много вопросов и с этикой применения, и с ограничениями. И здесь, конечно, в какой-то момент надо говорить о едином регулировании. При этом самое главное здесь - не перерегулировать", - сказал он в разговоре о международном регулировании ИИ с тележурналистом "России 1" Павлом Зарубиным.
Президент России Владимир Путин в среду участвовал в конференции "Сбера" по искусственному интеллекту. Там он заявил, что Россия будет выстраивать международное сотрудничество в сфере ИИ с партнерами, в том числе в рамках БРИКС и ШОС. Он также отметил важность гармонизации законодательств в сфере ИИ со странами-партнерами.
Глава государства осмотрел выставку, посвященную роли искусственного интеллекта в решении повседневных задач человека, которая открылась в штаб-квартире "Сбера" в рамках международной конференции AI Journey-2025.