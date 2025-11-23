Шадаев оценил необходимость международного регулирования ИИ

«

"Безусловно, очень много вопросов и с этикой применения, и с ограничениями. И здесь, конечно, в какой-то момент надо говорить о едином регулировании. При этом самое главное здесь - не перерегулировать", - сказал он в разговоре о международном регулировании ИИ с тележурналистом "России 1" Павлом Зарубиным.