Шадаев оценил необходимость международного регулирования ИИ - РИА Новости, 23.11.2025
15:17 23.11.2025
Шадаев оценил необходимость международного регулирования ИИ
технологии, россия, максут шадаев, павел зарубин, владимир путин, сбер, брикс, шос
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Павел Зарубин, Владимир Путин, Сбер, БРИКС, ШОС
Шадаев оценил необходимость международного регулирования ИИ

Глава Минцифры Шадаев считает, что международное регулирование ИИ понадобится

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Есть много вопросов с этикой применения и с ограничениями при использовании искусственного интеллекта (ИИ), поэтому международное регулирование когда-то понадобится, но главное - не перерегулировать, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Безусловно, очень много вопросов и с этикой применения, и с ограничениями. И здесь, конечно, в какой-то момент надо говорить о едином регулировании. При этом самое главное здесь - не перерегулировать", - сказал он в разговоре о международном регулировании ИИ с тележурналистом "России 1" Павлом Зарубиным.

Президент России Владимир Путин в среду участвовал в конференции "Сбера" по искусственному интеллекту. Там он заявил, что Россия будет выстраивать международное сотрудничество в сфере ИИ с партнерами, в том числе в рамках БРИКС и ШОС. Он также отметил важность гармонизации законодательств в сфере ИИ со странами-партнерами.
Глава государства осмотрел выставку, посвященную роли искусственного интеллекта в решении повседневных задач человека, которая открылась в штаб-квартире "Сбера" в рамках международной конференции AI Journey-2025.
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин в шутку посоветовал главе "Сбера" не испытывать терпение ИИ-робота
ТехнологииРоссияМаксут ШадаевПавел ЗарубинВладимир ПутинСберБРИКСШОС
 
 
