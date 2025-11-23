https://ria.ru/20251123/semenova-2057005906.html
Конькобежка Семенова выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Калгари
Россиянка Анастасия Семенова стала победительницей масс-старта в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
спорт
конькобежный спорт
Конькобежка Семенова выиграла масс-старт в дивизионе B на этапе Кубка мира
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россиянка Анастасия Семенова стала победительницей масс-старта в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари.
Семенова одержала победу с результатом 8 минут 25,39 секунды. Второй стала норвежка Орора Лёвос (8.26,25), третьей - бельгийка Сандрин Тас (8.26,63).
ISU в декабре 2024 года объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификации к Играм.
Этап Кубка мира в Калгари завершится в ночь на понедельник по московскому времени.