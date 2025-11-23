Рейтинг@Mail.ru
Конькобежка Семенова выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Калгари - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/semenova-2057005906.html
Конькобежка Семенова выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Калгари
Конькобежка Семенова выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Калгари - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Конькобежка Семенова выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Калгари
Россиянка Анастасия Семенова стала победительницей масс-старта в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T23:00:00+03:00
2025-11-23T23:00:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927753449_0:88:3039:1797_1920x0_80_0_0_e2d442bef8d38a46a38b57b1ff2a5083.jpg
/20251106/gulyaev-2053147541.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927753449_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_95c735461aa0da231a05de82a9668a23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, конькобежный спорт
Спорт, Конькобежный спорт
Конькобежка Семенова выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Калгари

Конькобежка Семенова выиграла масс-старт в дивизионе B на этапе Кубка мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонькобежный спорт
Конькобежный спорт - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россиянка Анастасия Семенова стала победительницей масс-старта в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари.
Семенова одержала победу с результатом 8 минут 25,39 секунды. Второй стала норвежка Орора Лёвос (8.26,25), третьей - бельгийка Сандрин Тас (8.26,63).
ISU в декабре 2024 года объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификации к Играм.
Этап Кубка мира в Калгари завершится в ночь на понедельник по московскому времени.
Заседание исполкома ОКР - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Глава СКР рассказал об отношении к российским конькобежцам в США
6 ноября, 11:04
 
СпортКонькобежный спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала