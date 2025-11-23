Шесть российских саночников допустили до отбора к Олимпиаде-2026

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Шесть спортсменов сборной России по санному спорту допущены к участию в первых квалификационных соревнованиях к зимней Олимпиаде 2026 года, которые пройдут на трассе Игр в Кортина-д'Ампеццо, сообщил РИА Новости начальник национальной команды Артем Петраков.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным недопуск россиян до международных турниров со стороны Международной федерации санного спорта (FIL). При этом суд отклонил требование спортсменов о немедленном допуске к соревнованиям. После этого в пресс-службе FIL сообщили РИА Новости, что организация приступит к рассмотрению вопроса выступления саночников на международной арене в нейтральном статусе после получения мотивировочной части решения суда. Для попадания на Олимпиаду россиянам надо набрать зачетные очки на пяти этапах Кубка мира.
"Нам сообщили о допуске шести наших одиночников и части тренеров к участию в международном отборе на Олимпийские игры. Первый этап пройдет на трассе в Кортина-д'Ампеццо. Это будет международная тренировочная неделя, совмещенная с тестовым квалификационным мероприятием, потому что они проверяют трассу перед Олимпиадой. У организаторов что-то произошло с первым этапом Кубка мира, и он вместо Австрии пройдет в Германии. Поэтому его исключили из квалификации и назначили это тестовое соревнование еще и международным соревнованием. Это не этап Кубка мира, а старт, на котором можно набрать первые очки для отбора на Олимпиаду", - сказал Петраков.
"В соревнованиях в Италии примут участие Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова и Дарья Олесик. Мероприятия проводятся с 23 по 30 ноября", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 26 февраля.