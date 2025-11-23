Шесть российских саночников допустили до отбора к Олимпиаде-2026

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Шесть спортсменов сборной России по санному спорту допущены к участию в первых квалификационных соревнованиях к зимней Олимпиаде 2026 года, которые пройдут на трассе Игр в Кортина-д'Ампеццо, сообщил РИА Новости начальник национальной команды Артем Петраков.