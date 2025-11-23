Рейтинг@Mail.ru
Садкова выиграла этап Гран-при России в Омске
Фигурное катание
 
13:46 23.11.2025
Садкова выиграла этап Гран-при России в Омске
Садкова выиграла этап Гран-при России в Омске - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Садкова выиграла этап Гран-при России в Омске
Фигуристка Дарья Садкова стала победительницей пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Омске. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T13:46:00+03:00
2025-11-23T13:56:00+03:00
спорт
россия
омск
дарья садкова
алиса двоеглазова
алина горбачева
зимние олимпийские игры 2026
фигурное катание
россия
омск
спорт, россия, омск, дарья садкова, алиса двоеглазова, алина горбачева, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Россия, Омск, Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова, Алина Горбачева, Зимние Олимпийские игры 2026, Фигурное катание
Садкова выиграла этап Гран-при России в Омске

Фигуристка Садкова выиграла пятый этап Гран-при России

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Фигуристка Дарья Садкова стала победительницей пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Омске.
По сумме короткой и произвольной программ 17-летняя Садкова получила 224,39 балла (71,21+153,18). Второй стала Алиса Двоеглазова (221,64; 70,89+150,75), третье место заняла лидировавшая после которой программы Алина Горбачева (215,60; 73,08+142,52).
В танцах на льду победу одержали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (193,22; 77,80+115,42). Вторыми стали Елизавета Шичина и Павел Дрозд (188,05; 74,60+113,45), бронзу выиграли Анна Щербакова и Егор Гончаров (186,96; 74,33+112,63).
Позднее в воскресенье произвольные программы представят мужчины и спортивные пары.
"Как-то импортненько": как француз нашел нашим фигуристам русский стиль
21 ноября, 13:20
 
Фигурное катаниеСпортРоссияОмскДарья СадковаАлиса ДвоеглазоваАлина ГорбачеваЗимние Олимпийские игры 2026
 
