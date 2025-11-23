https://ria.ru/20251123/rossiya-2056987429.html
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за снегопада и гололеда, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 23.11.2025
