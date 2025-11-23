Рейтинг@Mail.ru
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 23.11.2025
20:32 23.11.2025
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за снегопада и гололеда, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 23.11.2025
Новости
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за снегопада и гололеда, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга с 09 часов до 19 часов 24 ноября объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В этот период ожидаются сильный снег, обледенение, гололедно-изморозевые отложения. Местами отложения мокрого снега", - говорится в сообщении.
Власти просят автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам.
