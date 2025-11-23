Рейтинг@Mail.ru
В Дубае прошла региональная конференция российских соотечественников - РИА Новости, 23.11.2025
16:55 23.11.2025
В Дубае прошла региональная конференция российских соотечественников
В Дубае прошла региональная конференция российских соотечественников
в мире
африка
ближний восток
оаэ
русская православная церковь
в мире, африка, ближний восток, оаэ, русская православная церковь
В мире, Африка, Ближний Восток, ОАЭ, Русская православная церковь
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Семнадцатая региональная конференция российских соотечественников стран Африки и Ближнего Востока, в мероприятии приняли участие активисты российских общин в странах этого региона, сообщает МИД РФ.
"22-23 ноября в Дубае (ОАЭ) состоялась XVII Региональная конференция российских соотечественников стран Африки и Ближнего Востока "Наследие Великой Победы: история, культура, единство", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
В сообщении отмечается, что в конференции приняли участие руководители и активисты российских общин из Алжира, Бенина и Того, Ботсваны, Египта, Замбии, Иордании, Камеруна, Катара, Кот-д"Ивуара, Кувейта, Ливана, Маврикия, Мадагаскара, Марокко, Мозамбика, Нигерии, ОАЭ, Омана, Палестины, Республики Конго, Сенегала, Республики Сейшельские Острова, Сирии, Танзании, Туниса, Уганды, Эфиопии, ЮАР, а также члены Регионального и Всемирного координационных советов российских соотечественников.
"В ходе встречи делегаты обменялись опытом проведения в государствах региона памятных мероприятий и общенародных акций, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, выразили намерение продолжить работу, направленную на сохранение исторической памяти, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, продвижение российской культуры и отечественного образования, укрепление позиций русского языка", - добавили там.
Кроме того, участники мероприятия договорились наращивать взаимодействие с субъектами Российской Федерации, а также Русской православной церковью, подчеркнули в сообщении.
"Региональная конференция прошла в теплой дружеской атмосфере полного доверия и взаимопонимания. По итогам работы форума приняты заявление и резолюция", - заключили в сообщении министерства.
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Алтайский край отметили за активную работу с соотечественниками за рубежом
30 октября, 09:15
 
