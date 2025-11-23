https://ria.ru/20251123/rossiya-2056953625.html
В Дубае прошла региональная конференция российских соотечественников
В Дубае прошла региональная конференция российских соотечественников - РИА Новости, 23.11.2025
В Дубае прошла региональная конференция российских соотечественников
Семнадцатая региональная конференция российских соотечественников стран Африки и Ближнего Востока, в мероприятии приняли участие активисты российских общин в... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T16:55:00+03:00
2025-11-23T16:55:00+03:00
2025-11-23T16:55:00+03:00
в мире
африка
ближний восток
оаэ
русская православная церковь
африка
ближний восток
оаэ
В мире, Африка, Ближний Восток, ОАЭ, Русская православная церковь
В Дубае прошла региональная конференция российских соотечественников
В ОАЭ прошла конференция российских соотечественников стран Ближнего Востока
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Семнадцатая региональная конференция российских соотечественников стран Африки и Ближнего Востока, в мероприятии приняли участие активисты российских общин в странах этого региона, сообщает МИД РФ.
"22-23 ноября в Дубае
(ОАЭ
) состоялась XVII Региональная конференция российских соотечественников стран Африки
и Ближнего Востока
"Наследие Великой Победы: история, культура, единство", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
В сообщении отмечается, что в конференции приняли участие руководители и активисты российских общин из Алжира
, Бенина
и Того
, Ботсваны
, Египта
, Замбии
, Иордании
, Камеруна
, Катара
, Кот-д"Ивуара
, Кувейта
, Ливана
, Маврикия
, Мадагаскара
, Марокко
, Мозамбика
, Нигерии
, ОАЭ, Омана
, Палестины
, Республики Конго
, Сенегала
, Республики Сейшельские Острова, Сирии
, Танзании
, Туниса
, Уганды
, Эфиопии
, ЮАР
, а также члены Регионального и Всемирного координационных советов российских соотечественников.
"В ходе встречи делегаты обменялись опытом проведения в государствах региона памятных мероприятий и общенародных акций, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, выразили намерение продолжить работу, направленную на сохранение исторической памяти, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, продвижение российской культуры и отечественного образования, укрепление позиций русского языка", - добавили там.
Кроме того, участники мероприятия договорились наращивать взаимодействие с субъектами Российской Федерации, а также Русской православной церковью
, подчеркнули в сообщении.
"Региональная конференция прошла в теплой дружеской атмосфере полного доверия и взаимопонимания. По итогам работы форума приняты заявление и резолюция", - заключили в сообщении министерства.