В Дубае прошла региональная конференция российских соотечественников

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Семнадцатая региональная конференция российских соотечественников стран Африки и Ближнего Востока, в мероприятии приняли участие активисты российских общин в странах этого региона, сообщает МИД РФ.

"В ходе встречи делегаты обменялись опытом проведения в государствах региона памятных мероприятий и общенародных акций, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, выразили намерение продолжить работу, направленную на сохранение исторической памяти, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, продвижение российской культуры и отечественного образования, укрепление позиций русского языка", - добавили там.

Кроме того, участники мероприятия договорились наращивать взаимодействие с субъектами Российской Федерации, а также Русской православной церковью , подчеркнули в сообщении.