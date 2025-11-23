Епископ рассказал, какое будущее нужно строить в России

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Будущее, которое необходимо строить в России, должно основываться на служении друг другу, а не на безудержном потреблении, заявил председатель синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви епископ Истринский Серафим на Международном межрелигиозном молодежном форуме "Вечные ценности, устремленные в будущее".

"Будущее, которое мы должны построить - это не мир алгоритмов, а мир личности, не мир показных лайков, а мир искренней любви. Не мир безудержного потребления, а мир служения друг другу. Опираясь на мудрость наших традиций и силу нашего молодого поколения, мы сможем построить такие общественные отношения, в которых ценность человека неизмерима, а его духовное достоинство неизменно", - сказал он.

Епископ Серафим подчеркнул, что человека нельзя заменить функцией или технологией, и перед религиозной молодежью стоит серьезная задача: "сохранить человека в человеке, помочь ему не раствориться в цифровом мире и в одиночестве", так как внутренняя пустота и одиночество стали "болезнью" современной действительности.