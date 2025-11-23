Рейтинг@Mail.ru
Епископ рассказал, какое будущее нужно строить в России
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:27 23.11.2025 (обновлено: 16:36 23.11.2025)
Епископ рассказал, какое будущее нужно строить в России
Епископ рассказал, какое будущее нужно строить в России - РИА Новости, 23.11.2025
Епископ рассказал, какое будущее нужно строить в России
Будущее, которое необходимо строить в России, должно основываться на служении друг другу, а не на безудержном потреблении, заявил председатель синодального... РИА Новости, 23.11.2025
россия, русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Русская православная церковь, Общество
Епископ рассказал, какое будущее нужно строить в России

Епископ Серафим: нужно построить общество, где человека не заменить функцией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Истринский Серафим
Председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Истринский Серафим - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Истринский Серафим
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Будущее, которое необходимо строить в России, должно основываться на служении друг другу, а не на безудержном потреблении, заявил председатель синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви епископ Истринский Серафим на Международном межрелигиозном молодежном форуме "Вечные ценности, устремленные в будущее".
"Будущее, которое мы должны построить - это не мир алгоритмов, а мир личности, не мир показных лайков, а мир искренней любви. Не мир безудержного потребления, а мир служения друг другу. Опираясь на мудрость наших традиций и силу нашего молодого поколения, мы сможем построить такие общественные отношения, в которых ценность человека неизмерима, а его духовное достоинство неизменно", - сказал он.
Епископ Серафим подчеркнул, что человека нельзя заменить функцией или технологией, и перед религиозной молодежью стоит серьезная задача: "сохранить человека в человеке, помочь ему не раствориться в цифровом мире и в одиночестве", так как внутренняя пустота и одиночество стали "болезнью" современной действительности.
"Молодой человек сегодня сталкивается с тем, что его ценность пытаются измерять лайками, просмотрами и тому подобное. Однако достоинство человека заключается вовсе не в количестве реакций на экране, а в том, каким он предстает перед Богом и перед своей собственной совестью", - отметил иерарх
Религия Россия Русская православная церковь Общество
 
 
