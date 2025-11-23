https://ria.ru/20251123/rossiya-2056940882.html
Тяга к вере у молодых людей естественна, заявили в Росмолодежи
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Тяга молодежи в России к вере естественна, а не продиктована модой и трендами, заявил заместитель руководителя Росмолодежи Юрий Лескин.
В воскресенье в Москве
на площадке Национального центра "Россия" прошло открытие "Международного межрелигиозного молодежного форума 2025".
"Стоит сказать, что есть такое сейчас мнение, что для молодых людей становится модным приходить к вере… Когда мы говорим о вере, речь совершенно не идет о моде, трендах. Речь идет о том, что сейчас все то, что нам пытались привить извне, чуждые ценности, модели поведения просто в период вызовов и изменений отторгаются молодыми людьми. И мы говорим не о моде, а о естественном состоянии нашей страны и наших молодых людей… Духовный стержень и опора - это то, что нужно нашим молодым людям, именно поэтому они приходят к вере", - сказал Лескин на открытии форума.
Он напомнил, что Росмолодежь
в рамках своей работы постоянно нацелена на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия и на то, чтобы разделяемые традиционными конфессиями исконные ценности находили отклик у молодых людей.
Международный межрелигиозный молодежный форум - это платформа для межрелигиозного, межконфессионального и светского диалога о роли традиционных религий в укреплении духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. Основной темой форума стали "Вечные ценности, устремленные в будущее". Участниками форума стали более 100 представителей государственных органов власти, религиозные деятели, научное и вузовское сообщество, а также более 600 учеников религиозных и светских высших образовательных организаций.