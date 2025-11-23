Рейтинг@Mail.ru
Тяга к вере у молодых людей естественна, заявили в Росмолодежи - РИА Новости, 23.11.2025
15:50 23.11.2025
Тяга к вере у молодых людей естественна, заявили в Росмолодежи
Тяга к вере у молодых людей естественна, заявили в Росмолодежи - РИА Новости, 23.11.2025
Тяга к вере у молодых людей естественна, заявили в Росмолодежи
Тяга молодежи в России к вере естественна, а не продиктована модой и трендами, заявил заместитель руководителя Росмолодежи Юрий Лескин. РИА Новости, 23.11.2025
общество, россия, москва, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Москва, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Тяга к вере у молодых людей естественна, заявили в Росмолодежи

Лескин назвал стремление молодежи к вере естественным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор. Архивное фото
Вид из парка Зарядье на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Тяга молодежи в России к вере естественна, а не продиктована модой и трендами, заявил заместитель руководителя Росмолодежи Юрий Лескин.
В воскресенье в Москве на площадке Национального центра "Россия" прошло открытие "Международного межрелигиозного молодежного форума 2025".
"Стоит сказать, что есть такое сейчас мнение, что для молодых людей становится модным приходить к вере… Когда мы говорим о вере, речь совершенно не идет о моде, трендах. Речь идет о том, что сейчас все то, что нам пытались привить извне, чуждые ценности, модели поведения просто в период вызовов и изменений отторгаются молодыми людьми. И мы говорим не о моде, а о естественном состоянии нашей страны и наших молодых людей… Духовный стержень и опора - это то, что нужно нашим молодым людям, именно поэтому они приходят к вере", - сказал Лескин на открытии форума.
Он напомнил, что Росмолодежь в рамках своей работы постоянно нацелена на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия и на то, чтобы разделяемые традиционными конфессиями исконные ценности находили отклик у молодых людей.
Международный межрелигиозный молодежный форум - это платформа для межрелигиозного, межконфессионального и светского диалога о роли традиционных религий в укреплении духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. Основной темой форума стали "Вечные ценности, устремленные в будущее". Участниками форума стали более 100 представителей государственных органов власти, религиозные деятели, научное и вузовское сообщество, а также более 600 учеников религиозных и светских высших образовательных организаций.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
