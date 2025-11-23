Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал, почему сейчас не станет строить памятники в регионе - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/rossiya-2056928049.html
Гладков рассказал, почему сейчас не станет строить памятники в регионе
Гладков рассказал, почему сейчас не станет строить памятники в регионе - РИА Новости, 23.11.2025
Гладков рассказал, почему сейчас не станет строить памятники в регионе
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что его "надо гнать с работы", если он сейчас будет инициировать строительство памятников в регионе, в... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:45:00+03:00
2025-11-23T14:45:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858592_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6e0ceca206b245cef07f03c08917efe0.jpg
https://ria.ru/20251123/belgorodtsy-2056925945.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858592_120:0:1897:1333_1920x0_80_0_0_a5337acd84df6b253340863a5725b10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, общество
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Общество
Гладков рассказал, почему сейчас не станет строить памятники в регионе

Гладков назвал защиту людей в регионе приоритетной задачей

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что его "надо гнать с работы", если он сейчас будет инициировать строительство памятников в регионе, в настоящее время главная задача – защита людей и фиксация подвигов.
"На сегодняшний день наша с вами главная задача, сообщества – все подвиги, которые есть, зафиксировать. И второе – защитить людей. Памятники, вот это точно после окончания войны. Если я начну инициировать строительство памятников сейчас, меня надо гнать с этой работы. Я сейчас говорю не про могилы, а если мы говорить будем про памятники в городах. У нас точно с вами не та обстановка", - ответил Гладков на пресс-конференции на вопрос об увековечении подвига населенных пунктов, подвергающихся атакам ВСУ.
Он отметил, что договорился с главами муниципалитетов о создании мест увековечения памяти погибших мирных жителей и тех, кто защищал регион с оружием в руках.
"Если у нас выбор будет, что сделать: восстановить жилье, коммуникации, котельные, генераторы на средства, которые помогают спасти, или памятник – я за первое... Война закончится – точно все будет", - добавил Гладков.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Гладков назвал примерное число покинувших регион белгородцев
14:33
 
Белгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала