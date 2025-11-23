Гладков рассказал, почему сейчас не станет строить памятники в регионе

БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что его "надо гнать с работы", если он сейчас будет инициировать строительство памятников в регионе, в настоящее время главная задача – защита людей и фиксация подвигов.

"На сегодняшний день наша с вами главная задача, сообщества – все подвиги, которые есть, зафиксировать. И второе – защитить людей. Памятники, вот это точно после окончания войны. Если я начну инициировать строительство памятников сейчас, меня надо гнать с этой работы. Я сейчас говорю не про могилы, а если мы говорить будем про памятники в городах. У нас точно с вами не та обстановка", - ответил Гладков на пресс-конференции на вопрос об увековечении подвига населенных пунктов, подвергающихся атакам ВСУ.