Гладков рассказал, почему сейчас не станет строить памятники в регионе
Гладков рассказал, почему сейчас не станет строить памятники в регионе
Гладков рассказал, почему сейчас не станет строить памятники в регионе
23.11.2025
2025-11-23T14:45:00+03:00
Гладков назвал защиту людей в регионе приоритетной задачей
БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что его "надо гнать с работы", если он сейчас будет инициировать строительство памятников в регионе, в настоящее время главная задача – защита людей и фиксация подвигов.
"На сегодняшний день наша с вами главная задача, сообщества – все подвиги, которые есть, зафиксировать. И второе – защитить людей. Памятники, вот это точно после окончания войны. Если я начну инициировать строительство памятников сейчас, меня надо гнать с этой работы. Я сейчас говорю не про могилы, а если мы говорить будем про памятники в городах. У нас точно с вами не та обстановка", - ответил Гладков на пресс-конференции на вопрос об увековечении подвига населенных пунктов, подвергающихся атакам ВСУ.
Он отметил, что договорился с главами муниципалитетов о создании мест увековечения памяти погибших мирных жителей и тех, кто защищал регион с оружием в руках.
"Если у нас выбор будет, что сделать: восстановить жилье, коммуникации, котельные, генераторы на средства, которые помогают спасти, или памятник – я за первое... Война закончится – точно все будет", - добавил Гладков.