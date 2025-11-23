Радионова рассказала о статусе русского языка на заседаниях CITES

САМАРКАНД (Узбекистан), 23 ноя - РИА Новости. Русский язык стал одним из официальных на заседаниях Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES), это даёт возможность объединить вокруг российских идей в данной сфере постсоветское пространство, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В октябре Радионова на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что Росприроднадзор будет настаивать, чтобы русский язык, как один из языков ООН , стал одним из официальных на заседаниях CITES. В Самарканде с 24 ноября по 5 декабря состоится очередное заседание конвенции.

"С образования Конвенции CITES в 1973 году мы первый раз имеем равноправие и участие русского языка в конвенции на 2025 год. Продвижение России и русского языка здесь очень важно для нас... Для страны это большой прорыв", - сказала Радионова на полях заседания, отвечая на вопрос РИА Новости о статусе русского языка в работе заседания.

Глава Росприроднадзора отметила, что делегация РФ на заседании в Самарканде получает полное сопровождение "на равных условиях". По ее оценке, это очень сильно облегчает работу в межсессионный период в работе с принятыми документами.

"Ну и, конечно, это возможность объединить вокруг наших идей, вокруг наших достижений, а у нас их очень много, все страны, которые хотят говорить на русском языке - это постсоветское пространство, ну и те, кто с нами взаимодействуют", - добавила Радионова.