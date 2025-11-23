https://ria.ru/20251123/rossiya-2056926799.html
Радионова рассказала о статусе русского языка на заседаниях CITES
Радионова рассказала о статусе русского языка на заседаниях CITES - РИА Новости, 23.11.2025
Радионова рассказала о статусе русского языка на заседаниях CITES
Русский язык стал одним из официальных на заседаниях Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES), это даёт возможность объединить... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:37:00+03:00
2025-11-23T14:37:00+03:00
2025-11-23T14:37:00+03:00
россия
самарканд
светлана радионова
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806600127_0:0:2847:1602_1920x0_80_0_0_cb1e6a3b1240d924a02662330aefcdc7.jpg
https://ria.ru/20250914/yazyk-2041771922.html
россия
самарканд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806600127_137:0:2666:1897_1920x0_80_0_0_be3f5e5d36d9e24f9891fcc11fcedd68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, самарканд, светлана радионова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), оон, в мире
Россия, Самарканд, Светлана Радионова, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), ООН, В мире
Радионова рассказала о статусе русского языка на заседаниях CITES
Радионова: русский язык стал официальным на заседаниях CITES
САМАРКАНД (Узбекистан), 23 ноя - РИА Новости. Русский язык стал одним из официальных на заседаниях Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES), это даёт возможность объединить вокруг российских идей в данной сфере постсоветское пространство, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
В октябре Радионова
на встрече с президентом России Владимиром Путиным
заявила, что Росприроднадзор
будет настаивать, чтобы русский язык, как один из языков ООН
, стал одним из официальных на заседаниях CITES. В Самарканде
с 24 ноября по 5 декабря состоится очередное заседание конвенции.
"С образования Конвенции CITES в 1973 году мы первый раз имеем равноправие и участие русского языка в конвенции на 2025 год. Продвижение России и русского языка здесь очень важно для нас... Для страны это большой прорыв", - сказала Радионова на полях заседания, отвечая на вопрос РИА Новости о статусе русского языка в работе заседания.
Глава Росприроднадзора отметила, что делегация РФ на заседании в Самарканде получает полное сопровождение "на равных условиях". По ее оценке, это очень сильно облегчает работу в межсессионный период в работе с принятыми документами.
"Ну и, конечно, это возможность объединить вокруг наших идей, вокруг наших достижений, а у нас их очень много, все страны, которые хотят говорить на русском языке - это постсоветское пространство, ну и те, кто с нами взаимодействуют", - добавила Радионова.
CITES - Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, которую поддерживают 183 страны, в том числе и Россия. Заседания Конвенции проходят раз в три года.