Радионова рассказала о статусе русского языка на заседаниях CITES - РИА Новости, 23.11.2025
Радионова рассказала о статусе русского языка на заседаниях CITES
Радионова рассказала о статусе русского языка на заседаниях CITES
Радионова рассказала о статусе русского языка на заседаниях CITES
Русский язык стал одним из официальных на заседаниях Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES), это даёт возможность объединить... РИА Новости, 23.11.2025
россия
самарканд
светлана радионова
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
оон
в мире
россия
самарканд
Новости
россия, самарканд, светлана радионова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), оон, в мире
Россия, Самарканд, Светлана Радионова, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), ООН, В мире
Радионова рассказала о статусе русского языка на заседаниях CITES

Радионова: русский язык стал официальным на заседаниях CITES

© Фото : РосприроднадзорГлава Росприроднадзора Светлана Радионова
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Росприроднадзор
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова
САМАРКАНД (Узбекистан), 23 ноя - РИА Новости. Русский язык стал одним из официальных на заседаниях Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES), это даёт возможность объединить вокруг российских идей в данной сфере постсоветское пространство, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
В октябре Радионова на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что Росприроднадзор будет настаивать, чтобы русский язык, как один из языков ООН, стал одним из официальных на заседаниях CITES. В Самарканде с 24 ноября по 5 декабря состоится очередное заседание конвенции.
"С образования Конвенции CITES в 1973 году мы первый раз имеем равноправие и участие русского языка в конвенции на 2025 год. Продвижение России и русского языка здесь очень важно для нас... Для страны это большой прорыв", - сказала Радионова на полях заседания, отвечая на вопрос РИА Новости о статусе русского языка в работе заседания.
Глава Росприроднадзора отметила, что делегация РФ на заседании в Самарканде получает полное сопровождение "на равных условиях". По ее оценке, это очень сильно облегчает работу в межсессионный период в работе с принятыми документами.
"Ну и, конечно, это возможность объединить вокруг наших идей, вокруг наших достижений, а у нас их очень много, все страны, которые хотят говорить на русском языке - это постсоветское пространство, ну и те, кто с нами взаимодействуют", - добавила Радионова.
CITES - Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, которую поддерживают 183 страны, в том числе и Россия. Заседания Конвенции проходят раз в три года.
Ученик на уроке русского языка - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире
14 сентября, 06:20
 
РоссияСамаркандСветлана РадионоваВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ООНВ мире
 
 
