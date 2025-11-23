Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лучшим месяцем для отпуска в 2026 году станет июль, на который придется максимальным количество рабочих дней, об этом свидетельствует производственный календарь.
В июле их число достигнет 23. Кроме того, выгодными месяцами для отпуска станут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь с 22 рабочими днями соответственно.
Ранее руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин сообщил в беседе с РИА Новости, что лучшим месяцем для отпуска станет июль, чуть хуже позиции у апреля, сентября, октября и декабря.
В октябре член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила РИА Новости, что всего в России в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней, а самым коротким месяцем на работе станет январь.
