Рейтинг@Mail.ru
Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/rossiya-2056878150.html
Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска
Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска - РИА Новости, 23.11.2025
Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска
Лучшим месяцем для отпуска в 2026 году станет июль, на который придется максимальным количество рабочих дней, об этом свидетельствует производственный... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T05:17:00+03:00
2025-11-23T05:17:00+03:00
общество
россия
александр южалин
светлана бессараб
superjob
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949448582_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_1c8062ef786cf107ef7f6e2d67d9e71b.jpg
https://ria.ru/20251113/otpusk-2054639901.html
https://ria.ru/20251020/dekret-2049267387.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949448582_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c78dc226a3be130c2cfaa69a45305376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр южалин, светлана бессараб, superjob, госдума рф
Общество, Россия, Александр Южалин, Светлана Бессараб, SuperJob, Госдума РФ
Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска

Самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет июль

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лучшим месяцем для отпуска в 2026 году станет июль, на который придется максимальным количество рабочих дней, об этом свидетельствует производственный календарь.
В июле их число достигнет 23. Кроме того, выгодными месяцами для отпуска станут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь с 22 рабочими днями соответственно.
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Опрос показал популярные у россиян месяцы для отпуска
13 ноября, 02:47
Ранее руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин сообщил в беседе с РИА Новости, что лучшим месяцем для отпуска станет июль, чуть хуже позиции у апреля, сентября, октября и декабря.
В октябре член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила РИА Новости, что всего в России в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней, а самым коротким месяцем на работе станет январь.
Женщина с ребенком за рабочим столом - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Госдуме рассказали, можно ли пойти в отпуск сразу после декрета
20 октября, 03:14
 
ОбществоРоссияАлександр ЮжалинСветлана БессарабSuperJobГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала