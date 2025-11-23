https://ria.ru/20251123/rossija-2056942013.html
Россия на G20 призвала увеличить долю доходов Африки от экспорта минералов
Россия на G20 призвала увеличить долю доходов Африки от экспорта минералов - РИА Новости, 23.11.2025
Россия на G20 призвала увеличить долю доходов Африки от экспорта минералов
Россия на саммите G20 призывала к увеличению доли доходов стран Африки от экспорта критических минералов, заявил глава делегации РФ на саммите Максим Орешкин. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T15:56:00+03:00
2025-11-23T15:56:00+03:00
2025-11-23T15:56:00+03:00
в мире
россия
африка
максим орешкин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056929700_0:189:2970:1860_1920x0_80_0_0_3506e8a952571f73f04cee93ffb03388.jpg
https://ria.ru/20250621/g20-2024475159.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056929700_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_ba079540df7fb845bf1580db1b260372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, африка, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, Россия, Африка, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Россия на G20 призвала увеличить долю доходов Африки от экспорта минералов
Орешкин: РФ на G20 призвала увеличить долю доходов Африки от экспорта минералов
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Россия на саммите G20 призывала к увеличению доли доходов стран Африки от экспорта критических минералов, заявил глава делегации РФ на саммите Максим Орешкин.
"Что касается критических минералов и устойчивости цепочек поставок, говорилось о том, что все, что касается этой темы, оно должно также уйти из повестки ограничений, и конечно же мы говорили о том, что африканские страны, которые имеют большие запасы и большой объем производства критических минералов, должны получать большую долю доходов", - сказал он.