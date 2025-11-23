Россия на G20 призвала увеличить долю доходов Африки от экспорта минералов

"Что касается критических минералов и устойчивости цепочек поставок, говорилось о том, что все, что касается этой темы, оно должно также уйти из повестки ограничений, и конечно же мы говорили о том, что африканские страны, которые имеют большие запасы и большой объем производства критических минералов, должны получать большую долю доходов", - сказал он.