15:56 23.11.2025
Россия на G20 призвала увеличить долю доходов Африки от экспорта минералов
Россия на саммите G20 призывала к увеличению доли доходов стран Африки от экспорта критических минералов, заявил глава делегации РФ на саммите Максим Орешкин. РИА Новости, 23.11.2025
в мире, россия, африка, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, Россия, Африка, Максим Орешкин, Большая двадцатка
© Getty Images / China News ServiceCаммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
© Getty Images / China News Service
Cаммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Россия на саммите G20 призывала к увеличению доли доходов стран Африки от экспорта критических минералов, заявил глава делегации РФ на саммите Максим Орешкин.
"Что касается критических минералов и устойчивости цепочек поставок, говорилось о том, что все, что касается этой темы, оно должно также уйти из повестки ограничений, и конечно же мы говорили о том, что африканские страны, которые имеют большие запасы и большой объем производства критических минералов, должны получать большую долю доходов", - сказал он.
Марат Бердыев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Посол МИД рассказал об участии России в саммите G20 в ЮАР
21 июня, 12:00
 
В миреРоссияАфрикаМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
