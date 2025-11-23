Рейтинг@Mail.ru
Россия сократила экспорт никеля в Китай - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/rossija-2056902118.html
Россия сократила экспорт никеля в Китай
Россия сократила экспорт никеля в Китай - РИА Новости, 23.11.2025
Россия сократила экспорт никеля в Китай
Россия в октябре сократила экспорт в Китай никеля и изделий из него до минимального уровня с марта 2023 года, обратило внимание РИА Новости, изучив статистику... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T11:20:00+03:00
2025-11-23T11:20:00+03:00
экономика
китай
россия
новая каледония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26120/75/261207510_0:40:2743:1583_1920x0_80_0_0_f102e35ba1c0e5493915a6b073527ac9.jpg
https://ria.ru/20250920/rossija-2043135172.html
китай
россия
новая каледония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26120/75/261207510_48:0:2715:2000_1920x0_80_0_0_41cf62c10a27d5043ff5964b85c3a355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, новая каледония
Экономика, Китай, Россия, Новая Каледония
Россия сократила экспорт никеля в Китай

Россия в октябре сократила экспорт никеля в Китай до минимума с марта 2023 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНикелевый завод в Норильске
Никелевый завод в Норильске - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Никелевый завод в Норильске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия в октябре сократила экспорт в Китай никеля и изделий из него до минимального уровня с марта 2023 года, обратило внимание РИА Новости, изучив статистику китайской таможни.
В середине осени Поднебесная потратила на соответствующий российский импорт 17,3 миллиона долларов, сократив ввоз в 18 раз в месячном и в 7 - в годовом выражении.
Львиная доля российских поставок в Китай приходится на необработанный никель - в октябре он составил 96%. Остальной объем приходится на различные виды металлического порошка.
В сентябре Россия обеспечивала пятую часть потребностей Китая в импортном никеле и изделиях из него, занимая второе место в рейтинге крупнейших поставщиков. А по итогам октября доля страны опустилась до 2%. Ее место в тройке заняла французская Новая Каледония. Первую строку сохранила за собой Индонезия.
Импорт грузов из Китая в порт Суходол в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Россия вновь стала основным импортером легковых автомобилей из Китая
20 сентября, 09:14
 
ЭкономикаКитайРоссияНовая Каледония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала