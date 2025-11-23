Россия сократила экспорт никеля в Китай

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия в октябре сократила экспорт в Китай никеля и изделий из него до минимального уровня с марта 2023 года, обратило внимание РИА Новости, изучив статистику китайской таможни.
В середине осени Поднебесная потратила на соответствующий российский импорт 17,3 миллиона долларов, сократив ввоз в 18 раз в месячном и в 7 - в годовом выражении.
Львиная доля российских поставок в Китай приходится на необработанный никель - в октябре он составил 96%. Остальной объем приходится на различные виды металлического порошка.
В сентябре Россия обеспечивала пятую часть потребностей Китая в импортном никеле и изделиях из него, занимая второе место в рейтинге крупнейших поставщиков. А по итогам октября доля страны опустилась до 2%. Ее место в тройке заняла французская Новая Каледония. Первую строку сохранила за собой Индонезия.
