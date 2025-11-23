Рейтинг@Mail.ru
Россельхозбанк сообщил о выросших тратах россиян по картам UnionPay - РИА Новости, 23.11.2025
09:37 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/rosselhozbank-2056892627.html
Россельхозбанк сообщил о выросших тратах россиян по картам UnionPay
Россельхозбанк сообщил о выросших тратах россиян по картам UnionPay
Россияне с января по октябрь потратили за рубежом по картам китайской платежной системы UnionPay почти вдвое больше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T09:37:00+03:00
2025-11-23T09:37:00+03:00
Россельхозбанк сообщил о выросших тратах россиян по картам UnionPay

Траты россиян по картам UnionPay за рубежом за десять месяцев выросли вдвое

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россияне с января по октябрь потратили за рубежом по картам китайской платежной системы UnionPay почти вдвое больше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"Объемы трат россиян за рубежом за 10 месяцев 2025 года по картам UnionPay выросли на 81,7% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в материалах.
Банковская карта Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
ЦБ Узбекистана прокомментировал блокировку карт UnionPay Газпромбанка
25 ноября 2024, 12:43
Отмечается, что число клиентов Россельхозбанка, которые совершали платежи картами UnionPay за границей, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
По данным банка, в поездках за границей россияне больше всего тратили на одежду и обувь (31,26% от общего объема трат), на оплату отелей (16,14%) и покупки в супермаркетах (10,34%).
"Первые две сохранили свои позиции второй год подряд, тогда как категория "Супермаркеты" поднялась на одну строчку вверх, заменив "Ювелирные изделия". Спустя год категория "Кафе, рестораны и фастфуд" поднялась с пятого на четвертое место благодаря тому, что траты на нее выросли почти вдвое", - отмечают аналитики.
В топ-10 рейтинга впервые попали "Спорттовары", которые вытеснили "Бытовую технику и электронику". Также свои места в десятке сохранили категории "Дом и ремонт", "Путешествия", "Аксессуары" и "Косметика и парфюмерия", при этом показав существенный прирост в расходах по сравнению с прошлым годом.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
МВД рассказало, какими реквизитами банковской карты нельзя делиться
9 ноября, 11:01
 
