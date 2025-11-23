https://ria.ru/20251123/rosselhozbank-2056892627.html
Россельхозбанк сообщил о выросших тратах россиян по картам UnionPay
Россельхозбанк сообщил о выросших тратах россиян по картам UnionPay - РИА Новости, 23.11.2025
Россельхозбанк сообщил о выросших тратах россиян по картам UnionPay
Россияне с января по октябрь потратили за рубежом по картам китайской платежной системы UnionPay почти вдвое больше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T09:37:00+03:00
2025-11-23T09:37:00+03:00
2025-11-23T09:37:00+03:00
экономика
россельхозбанк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985389325_0:304:2933:1954_1920x0_80_0_0_3ada9a3ba7cb58fd7e08b102596df1cd.jpg
https://ria.ru/20241125/gazprombank-1985558981.html
https://ria.ru/20251109/mvd-2053760286.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985389325_328:0:2933:1954_1920x0_80_0_0_92fd554b1d64d09d41301b7995e389b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россельхозбанк, россия
Экономика, Россельхозбанк, Россия
Россельхозбанк сообщил о выросших тратах россиян по картам UnionPay
Траты россиян по картам UnionPay за рубежом за десять месяцев выросли вдвое
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россияне с января по октябрь потратили за рубежом по картам китайской платежной системы UnionPay почти вдвое больше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"Объемы трат россиян за рубежом за 10 месяцев 2025 года по картам UnionPay выросли на 81,7% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в материалах.
Отмечается, что число клиентов Россельхозбанка
, которые совершали платежи картами UnionPay за границей, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
По данным банка, в поездках за границей россияне больше всего тратили на одежду и обувь (31,26% от общего объема трат), на оплату отелей (16,14%) и покупки в супермаркетах (10,34%).
"Первые две сохранили свои позиции второй год подряд, тогда как категория "Супермаркеты" поднялась на одну строчку вверх, заменив "Ювелирные изделия". Спустя год категория "Кафе, рестораны и фастфуд" поднялась с пятого на четвертое место благодаря тому, что траты на нее выросли почти вдвое", - отмечают аналитики.
В топ-10 рейтинга впервые попали "Спорттовары", которые вытеснили "Бытовую технику и электронику". Также свои места в десятке сохранили категории "Дом и ремонт", "Путешествия", "Аксессуары" и "Косметика и парфюмерия", при этом показав существенный прирост в расходах по сравнению с прошлым годом.