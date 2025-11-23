Рейтинг@Mail.ru
"Родина" сыграла вничью с "Енисеем" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:01 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/rodina-2056904333.html
"Родина" сыграла вничью с "Енисеем" в матче Первой лиги
"Родина" сыграла вничью с "Енисеем" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Родина" сыграла вничью с "Енисеем" в матче Первой лиги
Московская "Родина" на выезде сыграла вничью с красноярским "Енисеем" в матче 20-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T12:01:00+03:00
2025-11-23T12:01:00+03:00
футбол
спорт
красноярск
набережные челны
первая лига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867093516_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_503dc2d2e91134acdd8a3c0e8534940d.jpg
красноярск
набережные челны
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867093516_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0c0f71ceb6698b1f6ef23b4bb1f97178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, красноярск, набережные челны, первая лига
Футбол, Спорт, Красноярск, Набережные Челны, Первая лига
"Родина" сыграла вничью с "Енисеем" в матче Первой лиги

"Родина" на выезде сыграла вничью с "Енисеем" в матче Первой лиги

© Фото : Пресс-служба ФК "Родина"Игроки ФК "Родина"
Игроки ФК Родина - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Родина"
Игроки ФК "Родина". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московская "Родина" на выезде сыграла вничью с красноярским "Енисеем" в матче 20-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 0:0.
"Родина" продлила серию без поражений в чемпионате до девяти матчей и вышла на третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков. "Енисей" (22 очка) не проигрывает на протяжении трех встреч и занимает 12-ю строчку.
В следующем матче "Енисей" 30 ноября примет волгоградский "Ротор", "Родина" днем позднее дома сыграет против "КАМАЗа" из Набережных Челнов.
Первая лига
23 ноября 2025 • начало в 10:00
Завершен
Енисей
0 : 0
Родина
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортКрасноярскНабережные ЧелныПервая Лига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала