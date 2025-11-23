https://ria.ru/20251123/rodina-2056904333.html
"Родина" сыграла вничью с "Енисеем" в матче Первой лиги
Московская "Родина" на выезде сыграла вничью с красноярским "Енисеем" в матче 20-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
