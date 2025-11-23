https://ria.ru/20251123/rezhisser-2056891456.html
Режиссер "Нюрнберга" прокомментировал голливудскую версию трибунала
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Тема Нюрнбергского трибунала неисчерпаема, а интерпретация зависит от позиции авторов, сообщил РИА Новости режиссер фильма "Нюренберг" Николай Лебедев.
Отвечая на просьбу прокомментировать появившийся в начале ноября этого года голливудский аналог картины, он заявил, что "масштабы Нюрнбергского процесса таковы, что на этом материале можно сделать огромное количество самых разных фильмов, которые отражают различные грани происходившего в Нюрнберге
в 1945-1946 годах".
"Тема неисчерпаема, а интерпретация зависит от позиции авторов. Как бы то ни было, для меня очевидно, что именно наша страна сделала решающий вклад в победу над нацизмом и заплатила высочайшую цену за эту победу", - подчеркнул он.
"Я надеюсь, что у зрителей будет возможность посмотреть и нашу картину, и американскую - и получить более объемное представление о том времени, проблемах и политических подводных течениях, которые будоражили умы человечества в середине прошлого столетия и продолжают звучать сегодня", - отметил он.
