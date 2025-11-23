Рейтинг@Mail.ru
Режиссер "Нюрнберга" прокомментировал голливудскую версию трибунала - РИА Новости, 23.11.2025
09:19 23.11.2025
Режиссер "Нюрнберга" прокомментировал голливудскую версию трибунала
Режиссер "Нюрнберга" прокомментировал голливудскую версию трибунала - РИА Новости, 23.11.2025
Режиссер "Нюрнберга" прокомментировал голливудскую версию трибунала
Тема Нюрнбергского трибунала неисчерпаема, а интерпретация зависит от позиции авторов, сообщил РИА Новости режиссер фильма "Нюренберг" Николай Лебедев. РИА Новости, 23.11.2025
нюрнберг, николай лебедев, нюрнбергский процесс
Культура, Нюрнберг, Николай Лебедев, Нюрнбергский процесс
Режиссер "Нюрнберга" прокомментировал голливудскую версию трибунала

Лебедев: тема Нюрнбергского трибунала неисчерпаема

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНиколай Лебедев
Николай Лебедев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Николай Лебедев. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Тема Нюрнбергского трибунала неисчерпаема, а интерпретация зависит от позиции авторов, сообщил РИА Новости режиссер фильма "Нюренберг" Николай Лебедев.
Отвечая на просьбу прокомментировать появившийся в начале ноября этого года голливудский аналог картины, он заявил, что "масштабы Нюрнбергского процесса таковы, что на этом материале можно сделать огромное количество самых разных фильмов, которые отражают различные грани происходившего в Нюрнберге в 1945-1946 годах".
"Тема неисчерпаема, а интерпретация зависит от позиции авторов. Как бы то ни было, для меня очевидно, что именно наша страна сделала решающий вклад в победу над нацизмом и заплатила высочайшую цену за эту победу", - подчеркнул он.
"Я надеюсь, что у зрителей будет возможность посмотреть и нашу картину, и американскую - и получить более объемное представление о том времени, проблемах и политических подводных течениях, которые будоражили умы человечества в середине прошлого столетия и продолжают звучать сегодня", - отметил он.
Лебедев уверен в том, "что каждый сможет сделать собственные выводы".
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Минобороны заявили о попытках пересмотреть итоги Нюрнберга
20 ноября, 00:05
 
КультураНюрнбергНиколай ЛебедевНюрнбергский процесс
 
 
