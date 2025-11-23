https://ria.ru/20251123/remont-2056934314.html
Глава Химок Землякова обсудила с жителями ремонт дорог и остановок
Глава Химок Землякова обсудила с жителями ремонт дорог и остановок - РИА Новости, 23.11.2025
Глава Химок Землякова обсудила с жителями ремонт дорог и остановок
Глава городского округа Химки Елена Землякова пообщалась с жителями домов на улицах Машинцева, Молодежной, Лавочкина и Юбилейном проспекте, они обсудили... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T15:15:00+03:00
2025-11-23T15:15:00+03:00
2025-11-23T15:15:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
андрей воробьев
юбилейный
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876429791_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_49cbfbdf9a34cd95162af1f21346499b.jpg
https://ria.ru/20251123/khimki-2056933569.html
https://ria.ru/20251120/zemlyakova-2056266843.html
химки (городской округ в московской области)
юбилейный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876429791_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_7a69ab49aa0f0003e3f7cfd0eb0c2973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), андрей воробьев, юбилейный, капремонт в москве
Химки (городской округ в Московской области), Андрей Воробьев, Юбилейный, Капремонт в Москве
Глава Химок Землякова обсудила с жителями ремонт дорог и остановок
Глава Химок Елена Землякова обсудила с местными жителями ремонт дорог
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова пообщалась с жителями домов на улицах Машинцева, Молодежной, Лавочкина и Юбилейном проспекте, они обсудили капремонт дороги на улице 9 Мая, оборудование новых остановок и подготовку к зимнему сезону, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Немного поговорили на улице, а затем зашли в ближайшую кофейню на улице Лавочкина. Обсудили, пожалуй, самый важный вопрос – остановки общественного транспорта", – приводит пресс-служба слова Земляковой.
Отмечается, что в Химках снесли более 100 торговых точек, которые не соответствовали требованиям или работали с нарушениями. Некоторые из них были размещены в комплексе с остановками.
До конца года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории городского округа появятся новые благоустроенные остановочные пункты взамен ранее демонтированных торговых объектов.
Также глава Химок рассказала жителям о предстоящем открытии сезона программы губернатора "Зима в Подмосковье". В округе откроют более 20 ледовых площадок. Главная из них расположится в сквере Юбилейный. Сейчас идут монтажные работы. В аккаунте дирекции парков жители выбрали место для главной елки – ее установят над фонтаном внутри Театрального катка.