Глава Химок Землякова обсудила с жителями ремонт дорог и остановок

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова пообщалась с жителями домов на улицах Машинцева, Молодежной, Лавочкина и Юбилейном проспекте, они обсудили капремонт дороги на улице 9 Мая, оборудование новых остановок и подготовку к зимнему сезону, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Немного поговорили на улице, а затем зашли в ближайшую кофейню на улице Лавочкина. Обсудили, пожалуй, самый важный вопрос – остановки общественного транспорта", – приводит пресс-служба слова Земляковой.

Отмечается, что в Химках снесли более 100 торговых точек, которые не соответствовали требованиям или работали с нарушениями. Некоторые из них были размещены в комплексе с остановками.

До конца года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории городского округа появятся новые благоустроенные остановочные пункты взамен ранее демонтированных торговых объектов.