ПВО сбила за ночь 75 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь 75 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T07:55:00+03:00
2025-11-23T07:55:00+03:00
2025-11-23T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
республика крым
россия
вооруженные силы украины
безопасность
брянская область
смоленская область
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
