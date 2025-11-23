Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 75 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:55 23.11.2025 (обновлено: 08:15 23.11.2025)
ПВО сбила за ночь 75 украинских беспилотников
ПВО сбила за ночь 75 украинских беспилотников
специальная военная операция на украине
черное море
республика крым
россия
вооруженные силы украины
безопасность
брянская область
смоленская область
черное море, республика крым, россия, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область, смоленская область, калужская область, белгородская область, рязанская область, воронежская область, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Республика Крым, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Брянская область, Смоленская область, Калужская область, Белгородская область, Рязанская область, Воронежская область, Краснодарский край

ПВО сбила за ночь 75 украинских беспилотников

Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса Тор-М2 в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 75 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсоне
18 ноября, 20:09
Российские бойцы сбили:
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРеспублика КрымРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьБрянская областьСмоленская областьКалужская областьБелгородская областьРязанская областьВоронежская областьКраснодарский край
 
 
