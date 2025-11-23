Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила три беспилотника над Смоленской областью
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/pvo-2056882956.html
ПВО ночью сбила три беспилотника над Смоленской областью
ПВО ночью сбила три беспилотника над Смоленской областью - РИА Новости, 23.11.2025
ПВО ночью сбила три беспилотника над Смоленской областью
Три беспилотника сбили над Смоленской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T06:38:00+03:00
2025-11-23T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238597_0:136:3129:1896_1920x0_80_0_0_2b87a2308b47827eb14061d2f6f399e7.jpg
https://ria.ru/20251123/bpla-2056881817.html
смоленская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
безопасность, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила три беспилотника над Смоленской областью

Силы ПВО ночью сбили три беспилотника над Смоленской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М1"
ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М1" . Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Три беспилотника сбили над Смоленской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты три беспилотника", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано, оперативные службы работают на местах происшествий.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала