ПВО ночью сбила три беспилотника над Смоленской областью
Три беспилотника сбили над Смоленской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
